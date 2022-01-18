【藐視法庭】36歲男違禁令網上發煽動言論　被判監21日獲緩刑1年

▲ （黃傑偉攝）

一名36歲男子，涉網上發出兩則煽動使用暴力言論，觸犯藐視法庭罪，被判監21日，緩刑12個月，並須支付18萬元訟費。警方今日（18日）表示，歡迎法庭裁決，認為已具阻嚇力。

警方指2019年11月，發現有人在網上發出兩則煽動使用暴力言論，意圖令他人造成非法身體傷害，警方網罪科經過深入調查，於2019年11月14日於銅鑼灣拘捕一名36歲姓宋男子，由於男子行為同時違反高院於2019年10月頒布之臨時禁制令，禁止於互聯網及媒體上煽動、促進、鼓勵威脅使用暴力，經徵詢律政司意見後，對該名男子展開藐視法庭訴訟程序，於今日高等法院原訟法庭作出藐視法庭判決，男子被判監21日，緩刑12個月，並須支付18萬元訟費。

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁指，自從2019年6月起，警方發現網上有鼓吹煽動使用暴力言論，而本案屬於禁制令頒布後首宗判決案件，警方歡迎法庭裁決，認為已具阻嚇力。

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記者：黃傑偉