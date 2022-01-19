【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛

▲ 泰國一名33歲著名紋身師共娶了8個老婆，最近大談相處之道。

現今大部分國家都實行一夫一妻制，然而不少男性都幻想自己能夠三妻四妾享齊人之福。泰國一名紋身師近日在網上爆紅，因他共娶了8名妻子滿足願望，他帶同所有妻子上節目分享維繫家庭之道，包括維持家計和公平處理房事等，讓妻子們對他死心塌地。

33歲綽號「黑佛師傅」的納塔蓬，是一位著名佛教紋身師，他迎娶了多達8名妻子，且住同一屋簷下，卻能像一般家庭融洽相處，8妻之間也沒有爭風呷醋。近日納塔蓬帶同8名妻子上AMARIN TV一個節目接受訪問，引起網民熱議。

納塔蓬逐一介紹與妻子們的相識經過，他與第一位妻子在朋友的婚禮上相識，第二及第三位分別在市場、醫院偶遇，而第四、第五及第六任均在社交平台上認識，第七任則在寺廟相遇，至於第八任妻子，他是帶著其中4名妻子到芭堤雅旅行時結緣。

▲ 納塔蓬帶同8個老婆一起受訪。（影片截圖）

對於丈夫接連娶多7名妻子，元配Sprite憶述，丈夫會直接告訴她自己有新的女人，但她沒有呷醋沒有生氣，僅詢問丈夫與對方相處情況，以及對方家人是否同意等問題，反而擔心丈夫會遇到困難。元配之後陸續迎接這班「妹妹」入門，「姊妹們」也相處得非常融洽。

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而二老婆Elle表示，被丈夫的魅力深深吸引著；三老婆Naen則讚揚丈夫溫暖顧家，「是他讓我們更加美好」。至於四老婆Maprang表示，剛進門時確實有點害怕，當有事情不懂就會詢問姐姐們，丈夫也很體貼教導。

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而五老婆Prerie起初十分抗拒「多妻制」，但經納塔蓬說服下，她對這種家庭模式開始有信心。六老婆Muay就感受到家庭溫暖，姐姐們就像親家姐一樣。七老婆Film則表示，自己是接到元配和二老婆的電話後，才拋開顧慮加入大家庭。最後八老婆Mai稱，本身愛結交朋友，加入這個大家庭對她來說，就像與好姊妹一起生活，感覺好幸福。

▲ 元配育有一名兒子，平日與兒子一間房，其他老婆二人一間房。（影片截圖）

納塔蓬與元配亦育有一子，他分享與八個老婆的相處之道，在分房方面，元配和孩子一起睡，其他老婆則二人住一間房。平日他會依照順序寵幸妻子，他雖然花心，但絕對不會進行多人運動，同時與多個老婆發生關係。

納塔蓬又言，他們一家並非如外人想像中那麼富裕，他和妻子們都要一齊賺錢養家，共同負擔水電費和孩子所需等開支。他強調夫妻們的相處之道是要公平、誠實。

這不是一件簡單的事，一定要會管理好這個大家庭，如果沒有能力，還是不要嘗試了。

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責任編輯︰王明芳