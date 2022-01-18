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【防疫措施】6類停業處所籲政府勿「一刀切」　倡實行「疫苗氣泡」換取早日復業

政治 17:32 2022/01/18

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599F章下6類被停業的處所發表《聯合聲明》。（陳葆琳攝）

第五波疫情來襲，特首林鄭月娥上周五宣布，延長禁晚市堂食、關閉15類表列處所等措施，直至年初三。立法會批發及零售界議員邵家輝今召集美容、按摩、浴室、麻將天九耍樂處所、聯誼會所、及家庭娛樂中心的業界代表，舉行跨業界記者會，要求政府勿「一刀切」勒令所有表列處所停業，並表示願意即時推行「疫苗氣泡」，以換取早日復業復工。

邵家輝指，第五輪抗疫防疫基金提供的支援比以往減少一半，發放的補貼雖對微小企業有幫助，但對於面積達數千呎、甚至過萬呎的處所，數萬元的資助不但無法應付租金，亦不能幫助過百名的員工。他認為，既然政府擬推出「疫苗氣泡」，毋需要求所有表列處所停業，若日後出現確診個案，應只勒令有關處所停業，而非要求其他行業亦同時停業。

教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君，代599F章下6類被停業的處所發表《聯合聲明》，要求當局「精準抗疫」，只勒令出現確診個案的處所停業，避免「一刀切」令業界犧性。另外，業界願意即時推行「疫苗氣泡」以換取早日復業復工，同時請求政府按處所情況直接補貼員工薪金及租金，並根據過去兩年數據，考慮與業界商討，重新檢視599F規例，制定長遠的防疫措施及機制。

楊慧君指出，該行業共有1.1萬間美容業及美甲中心，從業員有約8萬人，包括不同自僱人士、美容產品及儀器供應商等，而這些供應商過去2年並無得到任何資助。她強調，該行業9成美容院提供獨立房間，或使用屏風間格，員工服務時更穿著防護衣，形容其裝備是「接近醫護」，期望政府按照風險管理，將美容行業在599F的表列處所名單中移除。

家庭娛樂中心商會總幹事鄧國倫表示，公眾娛樂場所牌照跟食肆一樣，政府給予的補償應與食肆看齊，分面積大小釐定。他又指，該行業的目標顧客是一家大小，涵蓋年齡層廣闊，若政府實施「疫苗氣泡」，應讓小童、老人家獲得豁免，讓該行業不會流失目標客群。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

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