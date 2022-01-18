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【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例

社會 18:33 2022/01/18

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。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。(資料圖片)

銅鑼灣寵物店一名女職員確診並帶有Delta變種病毒，一名曾到訪寵物店的67歲女顧客亦確診，其丈夫亦初步確診，涉事寵物店11個倉鼠樣本呈陽性，當局不排除出現動物傳人個案。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，倉鼠傳人理論上有可能發生，外國亦曾出現水貂傳人的案例，若證明倉鼠傳人屬實會是全球首例。

蕭傑恒解釋，進行病毒基因排序並非一定能找到傳播先後次序，假如倉鼠的病毒基因與23歲寵物店職員一樣，便無法確定是如何傳播，除非兩者的病毒基因突變有不同，便可能發現「祖宗」，從而判斷病毒是如何傳播。他估計，由於當局在大埔貨倉發現更多病毒陽性樣本，不排除會是進口的倉鼠式其他物品帶有病毒。

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記者：蘇文軒

 

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