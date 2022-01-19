【創業追夢】前娛記難抵工作壓力致抑鬱裸辭創業　3萬元起家開代購網店年營業額逾百萬

▲ 阿風說，做網店要夠勤力，電話24小時長開，更要保證貨品完整無缺，才可獲客人信任。(黃建輝攝)

娛樂記者的工作，總給人多姿多采的感覺。對於已做娛記13年的阿風，卻因工作壓力導致患上抑鬱症，最終要辭職在家休養。閒在家中，天生購物狂的她開始網上Shopping，更發現網上代購大有商機，於是在5年前開設網站Bluebluebluek生活百貨─日本代購，主要售賣東瀛生活用品，生意一直穩步向上，現於銅鑼灣及觀塘有兩間分店，每年營業額過百萬元，果然厲害！

天生童顏的阿風，估不到已有十多年做娛記的經驗，她的入行過程，更是無心插柳。「中學畢業後，有位Uncle話報館有一個娛樂記者的職位空缺，問我有否興趣，由於我是中文學校出身，自小喜歡寫作，記者可以揸筆搵食，於是決定入行。」

最難忘訪問梅艷芳

當年只有19歲的阿風，完全沒有採訪經驗，起初面對巨星心情總難免有點緊張，當時記者會完畢後，一眾娛記都會聚起來「夾料」（即互相補充資料），但原來行規是未做滿3個月的記者便不能參與，阿風便被拒諸門外。後來前輩見她每次採訪十分認真，工作勤力，最終未夠3個月已讓她一起「夾料」。

▲ 阿風的代購網店開業5年，生意愈做愈好，現在已有兩間分店。(被訪者提供)

阿風在2000年初入行，她見證過容祖兒、Twins及張栢芝走紅，亦親歷一些藝人前輩離世，曾採訪羅文及沈殿霞患癌後至過世的新聞。

當中令她最難忘的藝人，便是巨星梅艷芳。她說：「記得某次香港演藝人協會舉辦晚宴，當時的嘉賓及記者迫滿整個場地，梅艷芳是其中一位嘉賓，當時我想採訪她，卻因人太多我未能接近，她離遠見到便立即上前拉着我的手，帶我到一處較寧靜角落做訪問，身為天后的她也照顧我這個小記者，十分感動。」

抵不住傳媒轉型

隨著傳媒逐步轉型加強網上內容，當時阿風除了要採訪外，還兼顧拍片，從紙媒變做網媒，繁重的工作量令她吃不消。「我對自己的要求很高，經常要追求完美，但卻有力不從心的感覺。而且當時紙媒被視作夕陽行業，連番出現多次裁員潮，我的壓力亦愈來愈大。」

▲ 雖然Mirror走紅時，阿風已不是娛記，但由於行家知道她是名副其實的「薑糖」，於是便帶她一起追星。(被訪者提供)

心情長期低落，工作提不起勁，於是她便求醫，更證實患上抑鬱症。「當時我試過一個月躺在床上，不願見任何人，同時又長期處於失眠狀態，十分痛苦。屋企人都很擔心，老公更請假陪著我。」後來她更向報館辭職，留在家中靜心養病。

得到家人悉心照顧及藥物控制下，病情逐漸好轉，便決定重回職場並轉行做OL，可惜只做了兩個月便辭職。「記者工作的自由度較大，我已習慣這模式，寫字樓的工作卻很刻板，根本不適合我的性格。」

3萬元開設代購網店

當時阿風無工一身輕，便經常在網上購物。「我跟很多香港女仔一樣都很喜歡購物，如果喜歡一個產品，會買齊所有顏色。」後來她漸漸發現網上購物是一個可發展的事業，於是便於2017年以3萬元的資金開設代購網店Bluebluebluek。

「開業之初，正值有『港女煲』之稱的Le Creuset鐵鍋十分流行，我當時為很多網民代購，訂購量很驚人，令我很快賺到第一桶金。」

▲ 開業初期，阿風便靠在網上售賣有『港女煲』之稱的Le Creuset鐵鍋，令她很快賺到第一桶金。(被訪者提供)

由於網店以售賣日本產品為主，阿風便要經常到當地入貨，客人訂購量又愈來愈多，故不時要丈夫及家人出動搬貨，她說曾試過跟老公起「衝突」。「我跟老公在大阪環球影城買了20多隻Minions爆谷杯，老公一次過把它們揹在上身，但由於太重，便忍不住發脾氣，當時我不知所措，便在樂園內大喊起來，老公見到即時氹番我。」

憑著努力及搏殺個性，生意愈做愈好，現時每年營業額過百萬元，更於觀塘及銅鑼灣開設實體店。

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助客人花心思

問到她的經營之道，阿風說做網店最緊要夠勤力，自己的電話24小時長開，隨時回覆網民的查詢。而且更一定要誠實及細心，必須保證交到客人手上的貨品要完整無缺，這樣才可得到網民的信任，放心在網站購物。

其實客人對阿風的支持，更源自她一顆願意助人的心。「早陣子有位女士到銅鑼灣店，問我有沒有Chanel的山茶花心口針，因這個女士的姊姊剛過身，她生前很喜歡這款心口針，但卻一直買不到，故妹妹希望把這心口針掛在姐姐的壽衣上。雖然我沒有這款心口針，但卻靈機一觸，把Chanel包裝袋上的紙製山茶花裝飾送給她，我提議她可以在後面加上扣針製成心口針，這位女士最終自製了一個心口針送給家姐。」

▲ 一次過在日本購下20多隻Minions爆谷杯，很快已被網民搶購一空。(被訪者提供)

東奧紀念品成搶手貨

阿風開設的網店，發展算是順風順水，但疫情來襲之時，她自言生意額急挫一半，當時只靠售賣口罩及消毒用品維持，後來疫情逐步放緩，網民又開始願意消費，加上不能出外旅行，便不時透過阿風代購日本產品，去年東京奧運更掀起一股購買紀念品的熱潮。「劍擊運動員張家朗、女飛魚何詩蓓獲獎後，網民便瘋狂搶購奧運的精品，我共買了過千件產品。」

最近第五波疫情殺到，阿風自言對網店的影響不算太大，日本賀年禮盒仍然相當搶手，不過她相信新一波疫情會打擊網民消費力，故今年只持觀望態度，在生意發展上會步步為營，待疫情退卻後，才會再度全力出擊。

記者：招美寶