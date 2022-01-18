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【新品上市】GUINNESS氮氣冷萃咖啡啤酒登陸香港　結合經典黑啤＋香醇冷泡咖啡

休閒消費 18:22 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

氮氣冷萃咖啡啤酒率先在美國地區發售，今年終於登陸香港，必定又掀起另一番熱潮。(圖片由品牌提供)

健力士全新推出「氮氣冷萃咖啡啤酒」(Nitro Cold Brew Coffee Beer)，終於在1月19日登陸香港，喜愛啤酒和咖啡的你不能錯過!

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「氮氣冷萃咖啡啤酒」

將富有烤麥風味的黑啤與冷泡咖啡完美結合，採用品牌專利「氣囊科技(Widget Technology)」，造出完美的綿密幼滑口感。集合健力士啤酒的香滑口感和咖啡的香醇，酒精濃度為4%，配上咖啡及朱古力的香味作點綴，散發出微苦帶甘，及帶有一絲烤麥的風味，達到完美平衡，適合配搭香口酥脆的佐酒美食。

專利「氣囊科技」設計

將氮氣和二氧化碳配搭在一起，打造出完美的綿密幼滑口感。開罐後，混合氣體透過氣囊(罐中的白色小球)內的細孔噴出，製造大量細微氣泡和泡沫，讓大家安坐家中都能享受仿如置身酒吧的生啤。

最新影片推介:

最佳品嚐方法

1. 建議冷藏至5℃飲用，拉開罐環靜待2-3秒讓泡沫冒出罐口。

2. 將玻璃杯傾斜45度，沿杯內側緩緩倒入玻璃杯中。

3. 在即將倒滿前豎直玻璃杯，再繼續倒滿至杯口。

4. 等待豐盈泡沫形成後，即可享用。

銷售點：由2021年1月19日起，於指定連鎖超級市場及便利店有售

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責任編緝：張懿慧

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