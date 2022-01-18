【女團COLLAR】仙氣擔當Candy「醜態」最多　王家晴被COLLAR成員欺凌？

新晉女團COLLAR大受歡迎，當中被封為「仙氣擔當」的Candy（王家晴）除了吸引大量「前夫」支持外，亦成為團中最受歡迎的「欺負」對象。

COLLAR團員最近熱愛使用社交平台的濾鏡拍攝限時動態，令各團員的醜態公諸於世，Candy更是醜照常客，成為了「團欺」。

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由阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）和Sumling（李芯駖）組成的COLLAR上周三（1月12日）正式出道，第一首作品《Call My Name!》MV上架兩日已衝破百萬點擊，氣勢如虹！

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各成員近日經常使用玩味濾鏡拍攝限時動態，而Candy出現率甚高，其「醜態」不時被拍下，她亦因此被開玩笑指是COLLAR內的「團欺」。