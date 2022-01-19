【美食速報】Ichigosan 佐賀莓小姐限定甜品　人均$290嘆佐賀莓外賣下午茶

▲ 「Ichigosan 佐賀莓小姐」X 香港和風甜品店打造期間限定甜品。

日本士多啤梨季節又到了！各位士多啤梨迷不要錯過「佐賀莓小姐」！佐賀縣獨有品種士多啤梨「Ichigosan 佐賀莓小姐」今年再度於香港登場！更會聯同CAFE LIFE 、SHARI SHARI Kakigori House氷屋及Via Tokyo 3間甜品店推出期間限定蛋糕甜品，為士多啤梨迷帶來不同滋味！

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CAFE LIFE —「佐賀莓小姐」蛋糕系列＋下午茶自取外賣套餐

「佐賀莓小姐」× CAFE LIFE蛋糕系列今年將再次回歸，於2022年2月7日至27日CAFE LIFE將推出由日籍甜品師松岡哲也主理的「佐賀莓小姐」蛋糕系列。

▲ 佐賀縣產「佐賀莓小姐」下午茶外賣自取套餐。（圖片由餐廳提供）

除了不同款式的士多啤梨蛋糕之外，今年還有數量限定的下午茶外賣自取套餐，數量可供3-4人享用！有9款（共18件）甜點，包括草莓拿破崙、草莓忌廉蛋糕及草莓卷等。無論是情侶分享、與好姐妹茶聚，還是一家大小享用都很適合！

今年「佐賀莓小姐」聯乘活動由本地插畫家PEEP所繪畫，更會印刷於下午茶外賣套餐外盒上。於「佐賀莓小姐」×CAFE LIFE限定甜品推出期間內，CAFE LIFE上環店內會換上「佐賀莓小姐」×PEEP插畫的裝飾，大家享受美食之餘，還可以拍照打卡！

下午茶外賣套餐：

供應日子：2月11日至13日、2月18日至20日及2月25日至27日供應，每日限量10套。

預訂方法：：1月28日起於網上預訂，或親臨CAFE LIFE任何一間分店預訂， 詳情請留意Cafe Life IG公佈。

領取地點：只限CAFE LIFE上環店及荃灣蛋糕工房。

CAFE LIFE 「佐賀莓小姐」蛋糕系列：

供應日期：2月7日至27日

供應地點：CAFE LIFE（SOGO Store），CAFE LIFE PATISSERIE & CAFE（Queen's Road Central），CAFE LIFE K11 Art Mall Pop up Store

SHARI SHARI Kakigori House氷屋—法國雲呢拿味（配佐賀莓小姐）刨冰

日式刨冰店今次推出的期間限定「法國雲呢拿味（配佐賀莓小姐）刨冰」，以草莓忌廉蛋糕作靈感，餐廳指雲呢拿味刨冰內藏鮮「佐賀莓小姐」，底層是消化餅碎及士多啤梨醬，層次分明。

▲ 法國雲呢拿味（配「佐賀莓小姐」）。（圖片由餐廳提供）

供應日期： 2月11日至3月10日

供應地點：SHARI SHARI Kakigori House 氷屋— 銅鑼灣加路連山道13號地舖

Via Tokyo —「佐賀莓小姐」拱型蛋糕、芭菲及夢幻新地

日本傳統軟雪糕及甜品店Via Tokyo表示拱型蛋糕用上20多粒「佐賀莓小姐」，表面舖滿士多啤梨。而芭菲則用上自家製北海道牛奶軟雪糕，上層放了「佐賀莓小姐」，如同士多啤梨花束，還使用日本軟雪糕CREMIA！

▲ 佐賀縣產「佐賀莓小姐」拱型蛋糕。（圖片由餐廳提供）

供應日期：2月11日至3月10日

供應地點：Via Tokyo—銅鑼灣禮頓道106-126號禮信大廈地下1A-1B號舖

大家如果想得出CAFE LIFE 佐賀莓小姐下午茶套餐及佐賀莓小姐士多啤梨，可留意有關遊戲詳情，將於Facebook專頁「佐賀縣觀光物產情報」及佐賀莓小姐香港官方IG公佈。

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記者：蕭雅文