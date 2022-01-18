【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智

▲ 袁國勇認為衞生防護中心決定果斷明智。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。漁農自然護理署署長梁肇輝表示，Little Boss確診寵物店內共125個樣本進行化驗，涉有78隻倉鼠、免仔等，當中有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，而其他動物暫時呈陰性反應，會對全部動物作人道處理。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，如香港出現由倉鼠變異的新病毒，且傳染力更強，後果不堪設想。他認為衞生防護中心決定果斷明智，否則若出現新變種病毒，或由香港傳向全世界。

袁國勇解釋，倉鼠染疫後並非立即病發，現時檢測陰性不等於未有感染，且每日要檢驗上千隻倉鼠，當局或未能負荷檢測量。而飼養倉鼠亦對飼養員帶來風險。

袁國勇續指，並非所有動物都容易被新冠病毒感染。但他指出，實驗室每日都會用倉鼠這個物種進行實驗，對病毒非常敏感，而感染後10日會釋出大量病毒，直至10日後病毒量才會降低，而在這段時間，病毒會被廣泛傳播。

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記者：黃穎津