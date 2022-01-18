【財政預算案】工聯會建議全民派1萬元消費券　料失業率將惡化倡提供支援

▲ 工聯會今日會見財政司司長陳茂波，就4大範疇提出68項建議，包括向全民派發1萬元電子消費券。（胡偉明攝）

財政預算案下月23日發表，工聯會今日會見財政司司長陳茂波，就4大範疇提出68項建議，包括再派發1萬元電子消費券，未來一年暫停徵收暫繳稅，並向受疫情影響行業、正失業或停工的僱員發放現金津貼。

工聯會建議，向全民派發1萬元消費券，包括未成年人士。該會副會長、立法會議員麥美娟指出，派發消費券可以刺激本港經濟，促進電子支付平台發展，強調現金交易會有病毒傳播風險。

▲ 工聯會會長、立法會議員麥美娟（左二）。（胡偉明攝）

她續指，對於未成年人士，可以參考澳門和新加坡的做法，向他們發放另一金額。

工聯會會長、議員吳秋北表示，建議未來一年暫停徵收暫繳稅；寬減薪俸稅個人入息75%，上限3萬元；差餉每季度寬減2000元；並提升供養父母、子女等各項免稅額。

▲ 工聯會會長、立法會議員吳秋北（左二）。（胡偉明攝）

工聯會又建議，向應評稅利潤1億元以上企業，增加1%利得稅，利用新增稅收紓貧富懸殊；同時設立失業停工津貼，向受疫情影響的重災行業，如旅遊、酒店、零售、運輸業等員工，每人派發1萬元現金津貼等，幫助他們渡過年關。

另外，政府今日公布10月至12月失業率為3.9%，較下跌0.2個百分點，是連續10個月下跌。吳秋北形容，疫情正在不繼發展，難以預計最新失業率數字，但明言必然會有所上升。

▲ 勞工顧問委員會勞方委員、勞工界立法會議員鄧家彪（左二）。（胡偉明攝）

身兼勞工顧問委員會勞方委員的勞工界議員鄧家彪則指，有關數字出現滯後情況，強調在12月並未出現疫情和「加辣」的防疫措施，而數字亦無包括要放無薪假的員工，加上小學暫停面授課堂、轉為上網課，亦影響基層家長的就職情況。

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記者：胡偉明