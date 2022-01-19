【非常醫者】為病人把脈的臨床腫瘤科醫生　中西醫蘇子謙：中西合璧治癌症

▲ 蘇子謙的中西醫特殊身份，不少人甚感好奇和興趣。當年他在醫院工作，會替病人把脈。

中醫、西醫，由病理基礎至治療方向，似是南轅北轍，兩者走在不同道路上。蘇子謙醫生，由註冊中醫師至臨床腫瘤科專科醫生，擁有雙重身份，在香港確是少數。中西醫各擅勝場，如何中西合璧融合治病？且聽他細說。

兩個醫學專業身份，想當然蘇子謙是贏在起跑綫上的尖子，原來不是，他更曾因廢寢忘食打機「打到嘔」。「小時候最愛打機，日以繼夜瘋狂地打Playstation 1，有兩次打到嘔吐，人感到暈眩，自己心知不能長此下去，媽媽亦好言相勸，把生活重心放回書本上。」說到做到，他放下遊戲機，騰出來的時間讀書，成績穩步上揚。

至中四、五期間，忽然對中醫學產生興趣。那兩年他大量涉獵中醫典籍，覺得內裏博大精深又神奇，中六如願拔尖進入香港大學中醫藥學院。

▲ 蘇子謙醫生笑言是100% HKU人，讀遍中西醫，也曾在瑪麗醫院任職，無論讀書、工作都經歷了好一段長時間。（黃建輝攝）

不少中醫師是師承家族或父輩，蘇醫生沒有這背景，但他說自己某程度是「久病成醫」一類。因他中學時期有嚴重濕疹，每逢夏、冬轉天氣時，關節位便出現濕疹，忍不住去抓便弄至出血。「看罷中醫後有好轉，感覺幾神奇，中草藥湯方也嘗過不少，對中醫學產生興趣，相信淵源於此吧！」

讀西醫再做「新鮮人」

中醫課程要讀上4年加一年實習，他直言讀中醫，難矣。「難度在幾方面，始終中醫學的系統不同西醫，中學時讀生物、化學、物理一路讀上去，有一定基礎和概念；中醫要讀古文、陰陽五行、臟腑經絡等，都不是讀書時會讀到的，是另外一個新的系統。」此外，中醫學博大精深，有不同門派，都需要博聞強記。穴位、常用藥藥性、劑量、配伍，尚有一樣是方劑，如桂枝湯，傳統是5種藥併合，有些方劑甚至多達十多種，統統需要牢記。「頭兩年讀中醫比較辛苦，有大量東西要背要記，我像由頭學起A、B、C般，這些基礎學好了，才再讀臨床科目讓自己深化。」

▲ 學生時去英國醫院實習。（被訪者提供）

浸淫在陰陽寒熱、脈法正隅的世界裏，他讀中醫至第四年，任教他的陳炳忠教授指他成績佳且對研究有興趣，建議他再修讀西醫。「第一個想法是好瘋狂，還讀多個西醫！身邊的人都鼓勵我，讀埋西醫發展會更好，始終沒甚麼人是兼具中西醫資格。而且我心繫科研，如同時修讀西醫，路向會更廣闊。」他指近幾十年，國內的卓越名中醫及專家，不少都是中西醫，有西醫底子，甚少是純中醫。

蘇子謙報讀港大醫學院，順利被取錄，由一年級讀起，再成為「新鮮人」。他坦言，讀西醫是另一個學習模式和系統，但有了中醫基礎，讀西醫也有好處。「覺得易讀些，是因為我以前已見得多病人，自然會將病症與讀中醫時作對比。讀西醫於我另一好處是，中醫不會讀如解剖那麼深入和清晰，會對此方面加深了解。中醫古文內提及的穴位，現代人未必會明確實位置，經西醫訓練後，了解會更深入。」

舌象觀病變化

相比下，他認為讀中醫是難一些。「西醫在網絡上有齊database，如不懂得的新藥，查一查便大概知悉其藥理；西醫也追求研究為本，把數據統一。中醫則不然，各門各法，雖有一個大家通認的基制，但在不同地方也各有特長。隨口說一個脈象，也難三言兩語講得明白，所以讀中醫，悟性要好強，是一門十分講求實戰的學問。」

他說有時用西醫方法醫治病人，會想到中醫的處理方法，有時更發掘了病人新症狀。中醫會看舌象，能反映一個人的多方面狀況，他在門診看癌症病人，一樣會看他們的舌頭。「我見到病人服用西藥後，舌象會有變化，若病情好轉或變差，也可從舌頭反映出來。中醫觀察病人的變化，不一定用中藥來改變身體，西藥同樣可改變身體，可多一種診斷方法參考。」

▲ 參加中醫畢業典禮時，蘇子謙正同時修讀西醫課程。（被訪者提供）

讀醫途上3個恩師

蘇子謙專科選了臨床腫瘤科，中醫較少分專科，視乎跟隨哪位中醫老師。習中醫途上，他有幸遇上3位恩師，一位教他針灸的老師，一位本身也是中西醫的余秋良醫生，一位是上文提及的陳炳忠教授。「余醫生是兒科醫生，我讀西醫時逢周六都會跟隨他學習，他授以我不少中西醫併合治病的心得。陳炳忠教授告訴我，如想在醫學發展，走遍世界都能用得上就要做腫瘤科，發展最多每年都推陳出新，病人需求大，在任何地方都有用武之地。」老師們的話，對他影響深遠。

他的中西醫特殊身份，不少人甚感好奇和興趣。當年他在醫院工作，會替病人把脈。「病人都會覺得好奇怪，問我點解會睇埋呢樣？當知道我另一身份，會問我有何食療。在香港，中西醫像兩道鴻溝，分野清晰，這也關乎責任問題，如西醫會叮囑治療過程中最好不要食中藥，但我們的文化始終好難，香港人就算不食中藥，都會買些補品補下，無可避免，始終我們不是完全西化的社會。」

做中醫令我思考

西醫講求實證，中醫學常被質疑缺乏這方面基礎，蘇子謙說：「中醫學都有Case report，由前人記錄治療有效的個案，事實上不少中草藥在實驗室進行藥效檢測，對何病何人證實有功效，這也有科學證據。誠然，中醫學較少進行臨床試驗，這也是頗複雜難為，一來進行這類研究需要極大資源，不如部分西藥得藥廠支持研究經費。其實，在國內和香港，一直有中醫進行藥效檢測，從初期報告也見成效不錯。早期的化療西藥，也是從植物中提煉得來，現今仍在沿用。」他期望假以時日，當中草藥和中醫學獲得更多科學實證及研究，在治療更具標準化。

兩個身份，蘇子謙說較喜歡做中醫。「沒有那麼多數據制肘，能多些自由發揮。西醫像乳癌，病人手術後打化療，有四、五套標準可採用，不能更改，因數據顯示公認是這樣治療，比較按部就班，不如中醫般較多變化，令我多些思考。」

期望癌症變長期病醫治

講起數據，他有以下經歷。他遇上一個87歲病人，滿身腫瘤，連原發位置也無法找到，白血球、血小板極低，人卻是很精神，無痛無異樣，生活上如常自理，患病都是無意中發現。家人建議進行全面身體檢測，病人十分抗拒，蘇醫生認為，就算找出原因，但病人年紀這樣大，也未必做到手術及化療，建議以中藥調理，讓身體功能強壯些。

「有病沒關係，但最重要是病症沒影響生活。腫瘤科都不一定要尋根究柢，有時都要看情況，萬一知道患上的是惡毒非常的癌症，整天嚇餐死憂心忡忡，如此過日子也是無意思的。西醫有時會羅列統計數字，指病人剩下幾多個月命，當病人長期處於如此緊張狀態，免疫力是會變低的。」

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醫學推陳，近年有些癌症已視作長期病治療，蘇醫生對此也表示樂觀。「像乳癌，就算是擴散了也可如長期病去醫，服用賀爾蒙藥加上電療，身體仍顯示癌指數高，但情況穩定，如不影響生活，一樣可以與之共存。前列腺癌也一樣，醫療時間可長達十幾年，病人如常正常生活。」

蘇醫生的難忘病人

當上醫生十載光景，問他最深刻的個案，他說了這個：「這病人已過世了，他是高等知識分子，事業有成，臨近退休之時，患了一個極特殊的罕見病——輸尿管癌，一看已覺棘手，腫瘤黏著一條大血管，不能手術切除，恐怕會流血不止；採用電療嗎，也沒有足夠數據指怎電、分量幾多才是理想。」他向一些美國教授請教經驗，與他看法相若。當一些極罕見病實證數據不足，惟有靠推論推敲制定治療方案。接受治療後，病人初時反應不俗，他自言相信中西醫結合，也服用了中藥作輔助治療。

可惜好景不常，輸尿管癌有好轉，一年多後肺部又見癌細胞，病情急轉直下，用遍西藥中藥療法皆發揮不到效果。「令我印象深刻的，他叫我當他是白老鼠來治療，醫不好他，希望日後相類似的病人能受惠。」至病情藥石無靈，他呼吸困難，戴著氧氣罩與蘇醫生說了最後一番話：「只要你覺得有何研究，而我這副身體可以貢獻，死後我願意把遺體捐出來。」他的大愛，令蘇醫生深深受感動。

「有句話是只緣身在此山中，有時候當我們跳出來看，當病那麼難醫時，是要用盡方法去醫。做科研讓我知道，不是事事那麼Standard，一定要數據齊備才做，到一些難醫的病，是需要推敲出來。」蘇子謙說。

記者：周美好