  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵物群組】民主黨斥當局對生命毫不尊重　質疑做法沒有足夠科學理據支持

社會 18:38 2022/01/18

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

民主黨斥當局對生命毫不尊重，質疑做法沒有足夠科學理據支持。（資料圖片）

銅鑼灣Little Boss寵物店一名店員及一名顧客確診感染新型肺炎，顧客丈夫初步陽性，店內有倉鼠亦驗出陽性。漁農自然護理署長梁肇輝今日（18日）宣布，先會在銅鑼灣渣甸街Little Boss及大埔倉庫再進一步測試，對全部動物作「人道處理」，再將全港可賣倉鼠的寵物店的倉鼠全部被檢走作檢測及「人道處理」，估計要處理的動物有約2000隻（詳情即看【下一頁】）。

民主黨動物權益發言人、沙田區議員周曉嵐認為，措施難以理解，對生命毫不尊重，指當局不應胡亂濫用公共衛生權力。她指，醫學文獻只證明倉鼠是受體和會互相傳染病毒，但未有證據顯示病毒會由倉鼠傳人，衛生防護中心亦表示須進一步調查。她認為，不應在未證實向人類傳染前就全數殺掉，做法沒有足夠科學理據支持。

周曉嵐認為，政府將所有售賣倉鼠的寵物店暫停營業、停止所有細小哺乳類動物進口、進行強制檢測／檢疫的安排已足夠應對疫情，根本不需要全面撲殺。她又質疑若日後貓狗或其他動物受到感染，是否要「人道處理」所有貓狗動物。

周曉嵐表示，若漁護署繼續採取「有殺錯、無放過」政策，而並非基於科學方式處理動物議題，將會進一步引起市民對於漁護署工作的反感和不滿。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
今日 18:33
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
今日 16:31
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
今日 18:09
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智

你可能感興趣

【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
今日 18:33
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
今日 16:31
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
今日 18:09
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 漁護署 民主黨 肺炎 銅鑼灣 傳染病

最高瀏覽

【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
17:07 2022/01/17
【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
【新冠肺炎】新增7宗確診　包括1宗本地個案3宗本地相關個案【不斷更新】
16:31 2022/01/17
【新冠肺炎】新增7宗確診　包括1宗本地個案3宗本地相關個案【不斷更新】
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
10:25 2022/01/17
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高