【寵物群組】民主黨斥當局對生命毫不尊重　質疑做法沒有足夠科學理據支持

▲ 民主黨斥當局對生命毫不尊重，質疑做法沒有足夠科學理據支持。（資料圖片）

銅鑼灣Little Boss寵物店一名店員及一名顧客確診感染新型肺炎，顧客丈夫初步陽性，店內有倉鼠亦驗出陽性。漁農自然護理署長梁肇輝今日（18日）宣布，先會在銅鑼灣渣甸街Little Boss及大埔倉庫再進一步測試，對全部動物作「人道處理」，再將全港可賣倉鼠的寵物店的倉鼠全部被檢走作檢測及「人道處理」，估計要處理的動物有約2000隻（詳情即看【下一頁】）。

民主黨動物權益發言人、沙田區議員周曉嵐認為，措施難以理解，對生命毫不尊重，指當局不應胡亂濫用公共衛生權力。她指，醫學文獻只證明倉鼠是受體和會互相傳染病毒，但未有證據顯示病毒會由倉鼠傳人，衛生防護中心亦表示須進一步調查。她認為，不應在未證實向人類傳染前就全數殺掉，做法沒有足夠科學理據支持。

周曉嵐認為，政府將所有售賣倉鼠的寵物店暫停營業、停止所有細小哺乳類動物進口、進行強制檢測／檢疫的安排已足夠應對疫情，根本不需要全面撲殺。她又質疑若日後貓狗或其他動物受到感染，是否要「人道處理」所有貓狗動物。

周曉嵐表示，若漁護署繼續採取「有殺錯、無放過」政策，而並非基於科學方式處理動物議題，將會進一步引起市民對於漁護署工作的反感和不滿。

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責任編輯：李榮忠