【新冠肺炎】女網紅先中Delta再染Omicron　由無胃口到一天至少吃5餐

▲ 澳洲墨爾本一名女網紅，分享了先後確診Delta及Omicron的經歷。

新冠肺炎疫情持續，變種病毒株陸續出現。澳洲墨爾本一名活躍在TikTok的女網紅，最近就分享了先後確診Delta及Omicron的經歷。該名網紅表示，兩次確診後出現的症狀相差極大，從零食慾到幾乎無時無刻都想食。驚人反差讓她感到非常困擾，希望自己能儘快好起來。

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綜合外國媒體報道，澳洲女網紅Alexandra Duffin在去年10月確診Delta病毒，當時她未接種疫苗，入院治療後完全沒有食慾，更直言生不如死，康復後就發現自己體重輕微下降，腰圍也變得小了一些。

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Alexandra日前再在網上公布一段影片，指自己距離上次確診Detla病毒4個月後，在本月初又中了Omicron。Alexandra在第一次痊癒後已接種兩劑疫苗，原以為會沒事，意想不到卻又再度中招。

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Alexandra拍片時正值隔離期間，她對比兩次確診經歷，指第一次時完全失去食慾，根本沒有進食，到今次感染Omicron，她卻食慾大增，一天至少要食5餐，更會不時吃零食，尤其是雪糕、鬆餅及爆谷等甜食。她自嘲因此體重上升不少，身形越來越像一名「孕婦」：

對不起大家，我已因為染疫被隔離了7天，現在我要去請產假了。

除了食慾大增外，Alexandra也披露一些確診症狀，例如她會覺得全身乏力、充滿疲憊感，亦飽受著頭痛之苦。她會逼自己多走動，但通常持續不到一個小時就必須坐下或躺下來，令她感到很困擾，只想儘快痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣