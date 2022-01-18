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【封區檢測】香港仔嘉隆苑嘉昇閣A座等3區強制檢測　涉確診個案【不斷更新】

社會 18:43 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

美孚新邨百老匯街74號。 （陳靜儀攝）

衞生防護中心公布，今日（18日）新增18宗確診個案，包括7宗輸入，11宗與輸入個案相關個案。當中15宗驗出有T478K或N501Y變種病毒；同日錄得10多宗初步。詳情即看：【下一頁

【19:00】

政府晚上7時公布，因應2宗分別曾在東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第1座、荔枝角美孚新邨第三期百老滙街72-74號居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約6時30分至7時完成有關行動。

    點擊圖片放大
    +2

【18:30】

政府晚上6時30分公布，因應一宗曾在香港仔田灣海傍道33號嘉隆苑嘉昇閣（A座）居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約6時30分完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。
 
政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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