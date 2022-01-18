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【新冠肺炎】港大發現潛在廣譜口服抗新冠特效藥　有效針對新冠病毒及其變異株

社會 18:48 2022/01/18

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港大發現潛在廣譜口服抗新冠特效藥，有效針對新冠病毒及其變異株。（港大提供）

港大研究團隊發現含鉍藥物與乙酰半胱氨酸藥物組合「雞尾酒療法」，可作為潛在廣譜口服抗新冠特效藥。

由港大理學院化學系葉志成范港喜基金教授（生物無機化學）孫紅哲，以及李嘉誠醫學院微生物學系助理教授袁碩峰率領的研究團隊，發現基於膠體枸櫞酸鉍（CBS）和乙酰半胱氨酸（NAC）的組合藥物CBS+3NAC，實現了通過口服給藥的方式顯著抑制在動物感染模型中的新冠病毒複製和繁殖，緩解病毒性肺部炎症的治療效果。

同時，此種口服新冠藥物組合具有多靶點的抑制作用，可有效針對新冠病毒及其變異株，以及其它相關的冠狀病毒。研究目前已於國際學術期刊《化學科學》(Chemical Science) 發表，並已申請美國專利。

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記者：黃穎津

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