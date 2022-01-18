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【刑事恐嚇】屯門工廈維修招標遭刑毀及恐嚇　警方拘4男包括公司高層

社會 18:58 2022/01/18

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屯門工廈維修招標遭刑毀及恐嚇，警方拘4男包括公司高層。（黃傑偉攝）

警方早前根據情報，指屯門一工業大廈投票期間發生多宗刑事案件，包括襲擊、刑事恐嚇及刑事毀壞。初步調查顯示，案件懷疑與大廈維修工程有關。由於事件涉及反競爭行為，警方聯同競爭事務委員會合作調查。

警方指，於去年12月底，大廈業主立案法團投票揀選承建商時，業主立案法團及負責評估維修顧問公司分別收到刑事恐嚇信，內容針對其中一間投標承建商及投標委員，意圖脅迫投票結果。其後顧問公司收到匿名恐嚇電話，要求更改評估報告，顧問公司沒有依從，其後辦事處被人淋油刑毀。

警方經過深入調查及分析後，今日（18日）首次聯同競爭事務委員會展開代號「炫影」聯合行動。行動中，警方分別於黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣拘捕4名涉案男子，被捕人年齡介乎28至51歲。其中一名被捕人為物業管理公司高層，部分人有三合會背景。被捕人涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞及作為公司高層同意或縱容公司進行刑事行為。警方亦帶同被捕人搜查工作地點及住所，檢獲包括文件及手提電話等證物。警方表示，行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉

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