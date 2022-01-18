【刑事恐嚇】競委會揭工程公司投標涉刑事恐嚇及毁壞　警拘4男包括公司高層

▲ 屯門工廈維修招標遭刑毀及恐嚇，警方拘4男包括公司高層。（黃傑偉攝）

警方早前根據情報，指屯門一工業大廈投票期間發生多宗刑事案件，包括襲擊、刑事恐嚇及刑事毀壞。初步調查顯示，案件懷疑與大廈維修工程有關。由於事件涉及反競爭行為，警方聯同競爭事務委員會合作調查。

警方指，於去年12月底，大廈業主立案法團投票揀選承建商時，業主立案法團及負責評估維修顧問公司分別收到刑事恐嚇信，內容針對其中一間投標承建商及投標委員，意圖脅迫投票結果。其後顧問公司收到匿名恐嚇電話，要求更改評估報告，顧問公司沒有依從，其後辦事處被人淋油刑毀。

警方經過深入調查及分析後，今日（18日）首次聯同競爭事務委員會展開代號「炫影」聯合行動。行動中，警方分別於黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣拘捕4名涉案男子，被捕人年齡介乎28至51歲。其中一名被捕人為物業管理公司高層，部分人有三合會背景。被捕人涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞及作為公司高層同意或縱容公司進行刑事行為。警方亦帶同被捕人搜查工作地點及住所，檢獲包括文件及手提電話等證物。警方表示，行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

另外，競委會指，正調查部分參與了是次投標的承建商。尤其是競委會在調查中發現，有標書出現極不尋常的現象，致令其懷疑有承建商同樣參與了反競爭行為。競委會在警方的協助下，亦已完成搜查某些承建商的辦公室。

涉及樓宇維修市場的合謀行為，一直是公衆十分關注的問題，亦是競委會的執法重點之一。圍標等合謀行為除了違反《競爭條例》外，有時亦會涉及觸犯其他不同法例的元素，因此會牽涉不同執法部門的管轄範圍。為確保能有效地協力打擊這些違法行為，競委會一直與其他執法部門緊密合作。

競委會強調，與警方今日的聯合行動，彰顯雙方透過「復安居」平台加強跨機構交流與合作的成效，同時更展現出雙方聯手打擊樓宇維修市場中潛在反競爭行為的決心。競委會會繼續在合適的情況下與警方、其他執法部門及相關機構合作，以保障全港業主免受不法行為所損害，又指由於調查仍在進行當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。

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記者：黃傑偉、陳麗娜