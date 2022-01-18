【防疫抗疫基金】幼稚園、私校及補習學校可獲2萬至8萬元　教育行業津貼共涉3.4億元

▲ 全港約1,000間幼稚園、約185間私校、約2,700間補習學校，在第5輪「防疫抗疫基金」均可受惠。（資料圖片）

教育局今日（18日）公布，第5輪「防疫抗疫基金」與教育範疇相關紓困津貼及資助詳情，全港約1,000間幼稚園、約185間私校、約2,700間補習學校，分別可獲發2萬至8萬元不等的一筆過津貼，飯商、興趣班導師、校巴司機及保姆等亦受惠，共涉開支約3億3,840萬元。

政府上周五（14日）公布第5輪「防疫抗疫基金」措施，教育局今向有關學校發通函公布相關措施詳情。教育局表示，為減輕全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），因實施面授課堂及校內活動的限制，尤其是自本月中旬全港小學及幼稚園暫停面授課堂所帶來的財政困難，基金將向其提供一筆過津貼。

每所幼稚園及私立日校，會獲發放3萬至8萬元不等的津貼，預計約1,000間幼稚園和約185間私立日校受惠，涉及額外開支約6,750萬元，詳情如下：

參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得30,000元至80,000元的津貼

非參加幼稚園教育計劃的學校，每所可獲40,000元津貼

私立日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的註冊私立中小學日校）每校可獲40,000元津貼

至於提供非正規課程的私校，每所在通函發出當日已根據《教育條例》註冊，並仍然營運的學校，將獲提供一筆過20,000元紓困津貼，預計惠及約2,700間學校，涉及額外開支約5,400萬元。

基金亦會向多個服務供應商或服務提供者提供一筆過紓困資助，涉及額外開支約2億1,690萬元，詳情如下：

小學及中學日校的餐飲供應點營辦商：每個學校小賣部或食堂可獲40,000元

小學及中學日校的飯盒供應商：按每所服務學校可獲5,000元

校巴司機、學校私家小巴司機及保姆：每名司機可獲6,700元，每輛校巴的保姆可獲6,700元（如一輛校巴多於一名保姆則以服務時間的比例共享上述6,700元津貼）

在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者：每人可獲5,000元

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記者：馮琪雅