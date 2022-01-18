工聯會約見財爺「8缺1」　郭偉强去哪兒？

各大政黨近日紛紛就財政預算案「開價」，其中坐擁8席的工聯會今日就約見財爺陳茂波。之不過，工聯會在會面後舉行的記者會上，勞工界議員郭偉强不單無到場，新聞稿亦無印上其名字，到底為何會出現「8缺1」的情況？

工聯會副會長麥美娟表示：「今日的記招沒有叫他來，（因為）我們之前安排時，他自己正在家居自我隔離，因此我們未有正式溝通。」會長吳秋北則指，在他們會見財爺期間，郭偉强有透過Zoom一同參與。

▲ 工聯會今日會見財政司司長陳茂波，會後只有7名立法會議員見記者，郭偉强並無出席記者會。（胡偉明攝）

郭偉强是涉嫌「洪門宴」風波的20名議員之一，雖然他和另外15人毋須在竹篙灣隔離，但立法會主席梁君彥早前亦強烈勸喻，該16人在本月22日完成最後檢測前，應該盡量留家、避免外出。

之不過，麥美娟就透露：「據我了解，他（郭偉强）明日會恢復返來立法會。現時要到竹篙灣的官員都已離開，因此我們相信（決定）已考慮健康風險因素，我們希望他盡快歸隊、參與我們工作。」

▲ 吳秋北（左二）今日在社交網站上載相片，透露昨日已經聯同郭偉强（左一），實地視察太古城東隅酒店的防疫措施。（）

事實上，郭偉强早在昨日，即「洪門宴」風波發生後第14日，已經在地區層面上「復出」，事關吳秋北今日在社交網站上載相片，透露昨日已經聯同郭偉强，實地視察太古城東隅酒店的防疫措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9