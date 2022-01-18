【追討貸款】被指借貸打遺產官司　華懋慈善基會被追討連本帶利1.6億

▲ 原告林義雄今於高等法院作供。林育慧攝

華懋慈善基金早年就已故華懋集團主席龔如心遺產與商人陳振聰展開訴訟，期間被指曾向1名放債人借貸4,250萬，連本帶利被入禀追討1.6億，案件今（18日）於高等法院開審。基金一方指，有關款項屬捐款，只是放債人說成貸款而已，放債人否認說法，並於庭上作供指因相信華懋是大公司，故沒有就借貸作任何文字記錄。

原告林義雄，答辯人華懋慈善基金有限公司。

▲ 龔仁心今到高院旁聽。林宇翔攝

原告林義雄今於庭上作供稱，2009年1月至2月間，經已故政協常委徐展堂介紹與龔仁心會面，並於2009年達成口頭協議，由林向答辯人借貸4,000萬至5,000萬元。答辯一方指林於證人供詞提及年利率48%，及後又提及是60%。林指是由律師告知，他並不知道法定年利率是多少。答辯一方則指，林將年利率由48%改為60%，因出於貪念，希望追討更多錢，林供稱反對說法。

林同意首筆款項2,000萬元由他出資交給答辯人，餘款分8筆款項從其他合作夥伴籌集後匯款予答辯人。林指當入帳後，會向龔仁心確認，而對方亦表示已收款。答辯一方質疑為何不作文字記錄或傳短訊向龔仁心確認，林供稱「華懋好大，好高尚，難道我不相信他?」，加上由相識數十年的徐展堂作推薦，林表示相信徐。

答辯一方則指出，林除出資2,000萬元外，其餘款項均與他無關，他亦沒有向其他人借貸後入帳予答辯人，而林出資的2,000萬，是林甘心情願捐予答辯人。林反對說法，並表示「莫名奇妙，我像捐2,000萬的人嗎，你真的吃人不吐骨頭，用這樣的手段抹殺別人的借貸」。

答辯一方又指，林曾稱龔仁心表示答辯人與陳振聰的官司完結後會還款，惟有否提及完結的定義。林供稱，襲仁心表示與陳的官司後，仍有許多未完，故他亦不清楚，但龔仁心表示官司完結後便還款。

答辯一方指出，龔仁心當時不會作出有關陳述，因追討陳的訟費需時，而龔如心遺產很複雜，即使官司完結後，仍有許多事要處理。林供稱，「咁他以前騙我」，並指「我有這個水平，便毋須借錢」。

答辯一方續指，林曾到華懋並非向龔仁心追債，而是討論其公司與答辯人旗下公司於內地的訴訟事宜，林供稱有一部份。

代表律師指出，林因與答辯人的糾紛而不甘心，遂將本人與友人的捐款說成貸款，林供稱「胡說八道、時空錯亂」。答辯一方又指，龔仁心從有與林商討借貸事宜及達成借貸口頭協議，林亦沒有向兩名友人借貸再交予答辯人，林供稱「肯定不同意、強烈反對、捏造事實及憑空想像」。

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記者：林育慧