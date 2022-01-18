  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種病毒】洪都拉斯將列為A組指明地區　曾逗留當地非港人周五起不准入境

社會 19:52 2022/01/18

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

洪都拉斯將列為A組指明地區，曾逗留當地非港人周五起不准入境。（資料圖片）

政府今日（18日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於1月21日凌晨0時起指明洪都拉斯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

為應對及防範Omicron個案的輸入風險，政府繼續採取至為嚴謹的「外防輸入」措施，將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。因應洪都拉斯確認發現Omicron個案，政府會將該地區指明為A組指明地區，1月21日凌晨0時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【防疫措施】6類停業處所籲政府勿「一刀切」　倡實行「疫苗氣泡」換取早日復業
今日 17:32
【防疫措施】6類停業處所籲政府勿「一刀切」　倡實行「疫苗氣泡」換取早日復業
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
今日 18:33
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
今日 18:09
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
【封區檢測】香港仔嘉隆苑嘉昇閣A座等3區強制檢測　涉確診個案【不斷更新】
今日 18:43
【封區檢測】香港仔嘉隆苑嘉昇閣A座等3區強制檢測　涉確診個案【不斷更新】
【新冠肺炎】港大發現潛在廣譜口服抗新冠特效藥　有效針對新冠病毒及其變異株
今日 18:48
【新冠肺炎】港大發現潛在廣譜口服抗新冠特效藥　有效針對新冠病毒及其變異株

你可能感興趣

【防疫措施】6類停業處所籲政府勿「一刀切」　倡實行「疫苗氣泡」換取早日復業
今日 17:32
【防疫措施】6類停業處所籲政府勿「一刀切」　倡實行「疫苗氣泡」換取早日復業
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
今日 18:33
【寵物群組】蕭傑恒：倉鼠傳人理論上有可能發生　外國亦有水貂傳人案例
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
今日 18:09
【寵物群組】袁國勇憂倉鼠出現新變異病毒　認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智
疫情 冠狀病毒 隔離檢疫 強制檢測 檢測中心 洪都拉斯 香港

最高瀏覽

【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
今日 16:08
【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診　居美孚新邨3期
【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
17:07 2022/01/17
【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
11:06 2022/01/17
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生