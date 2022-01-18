【倉鼠染疫】有組織接獲逾30宗棄養查詢　領養者被家人要求須即日送走倉鼠

▲ 有組織指接獲逾30宗棄養查詢，領養者被家人要求須即日送走倉鼠。（資料圖片）

政府今（18日）表示繼銅鑼灣寵物店Little Boss店員，再有曾關顧該寵物店的顧客染疫（即看：下一頁）。寵物店內有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，該店的倉鼠由荷蘭空運進口，涉及12月22日及1月7日兩個批次。政府指，暫時未能確認是否鼠傳人，惟審慎起見會人道毀滅涉事寵物店内全部動物以及全港所有出售倉鼠，預計涉及逾2000隻倉鼠；同時呼籲市民交出12月22日或後購買倉鼠予漁護署作人道處理。（即看：下一頁）

關注倉鼠的義工組織「掌心生命」負責人陳小姐表示，至今已接獲逾30宗棄養安排查詢，亦有約6宗確定棄養的個案。她指，其中有人被家中長輩要求必須即日送走早前領養且不屬於相關批次的倉鼠，否則就威脅將倉鼠送至漁護署，令該領養人不得已要將倉鼠交予組織寄養。

陳小姐形容，政府是次做法很不合理，讓人感崩潰，認爲是再一次展現政府輕視小動物的生命。她呼籲，各倉鼠主人要理性分析，所有原於家內飼養的倉鼠均安全，切勿過分恐慌及隨意棄養；並呼籲在寵物店暫停營業期間勿搶購及囤積寵物糧食，免導致部分小動物因而缺糧。

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記者：黃小冰