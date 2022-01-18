【失業率】去年底飲食及建造業失業率急降　黃家和：禁晚市或回升到9%

▲ 餐飲聯業協會會長黃家和指，去年12月行業生意額估計逾110億，惟本月禁晚市堂食或令失業率回升。（資料圖片）

本港失業率連跌10個月，政府今（18日）公布去年10至12月失業率為3.9%，較上一個3個月期間下跌0.2個百分點，建造業及餐飲業數字跌幅相對比顯，惟有工會反映相關行業仍以散工、日薪工為主。因應本月爆發第5波疫情，政府本月初起收緊防疫措施，晚市堂食禁令再度實施，有學者料整體失業率會橫行，飲食業界料會由6.9%急升到8%至9%。

據政府統計處發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2021年9至11月的4.1%，下跌0.2個百分點，至同年10至12月的3.9%。按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的最新失業率，下跌0.9個百分點至5.4%，其中餐飲服務活動業和零售業的失業率，分別下跌1個百分點及0.9個百分點，至5.9%及5.2%；建造業和教育業的失業率亦顯著下跌。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量形容，11月及12月都是「好月」，形容失業率持續呈跌勢合符預期，惟因應第5波疫情，本月失業率會有所有上升，但失業率反映3個月平均數字，則未必會上升，估計推持3.9%左右。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，最新失業率統計期間涵蓋各行業旺季，舉例年底有不少新年前夕活動，加上不少裝修及維修工程埋尾，故散工需求湧現，但失業率數字未能反映開工收入不足，不少工人仍以日薪工等獲聘，上月薪金水平只達疫情前的三分之一。

餐飲聯業協會會長黃家和亦指，12月整體生意不俗，行業生意額估計逾110億，臨時工等人手需求大增，形容失業率下跌吻合業界估算，惟本月7日起再禁晚市堂食，獲聘臨時工僱員頓失工作，料涵蓋1月的下一輪失業率會由5.9%急升到8%至9%。

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記者：馮琪雅