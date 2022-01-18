【倉鼠染疫】香港兔友協會明起不設門市服務　以保障職員及兔子安全

▲ 兔協將於明天（19日）起不設門市服務，所有美容服務暫停，直至另行通知。（資料圖片）

政府今（18日）表示繼銅鑼灣寵物店Little Boss店員，再有曾關顧該寵物店的顧客染疫（即看：下一頁）。寵物店內有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，該店的倉鼠由荷蘭空運進口，涉及12月22日及1月7日兩個批次。政府指，暫時未能確認是否鼠傳人，惟審慎起見會人道毀滅涉事寵物店内全部動物以及全港所有出售倉鼠，預計涉及逾2000隻倉鼠，而其他如兔子、龍貓等細小動物則需要檢測。

香港兔友協會其後在社交網站發文表示，為保障兔協職員和兔兔的安全，兔協將於明天（19日）起不設門市服務，所有美容服務暫停，直至另行通知。而兔協網上商店則不受影響。

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記者：黃穎津