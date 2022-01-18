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【倉鼠染疫】愛協對政府撲殺倉鼠感到震驚及遺憾　籲市民勿棄養寵物

社會 21:15 2022/01/18

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愛協對政府撲殺倉鼠感到震驚及遺憾。（資料圖片）

政府今（18日）表示繼銅鑼灣寵物店Little Boss店員，再有曾關顧該寵物店的顧客染疫（即看：下一頁）。寵物店內有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠。政府指，暫時未能確認是否鼠傳人，惟審慎起見會人道毀滅涉事寵物店内全部動物以及全港所有出售倉鼠，預計涉及逾2000隻倉鼠，而其他如兔子、龍貓等細小動物則需要檢測。

香港愛護動物協會在社交網站發文，對漁護署有關人道處理逾2,000隻小動物的措施感到震驚及遺憾，認為相關措施未有關顧動物福利及人與寵物之間的感情和聯繫。愛協表示，會透過不同渠道聯絡漁護署並商討其他可行方案，望漁護署在謹慎考慮不同方案前，切勿採取任何極端措施。

愛協呼籲，寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物，要緊記保持嚴格個人衞生，以保障人寵安全。協會建議：

1. 在接觸寵物前後，寵物主人應徹底以肥皂或消毒搓手液清潔雙手。

2. 切勿親吻寵物。不要向著寵物咳嗽或打噴啑。如出現新冠肺炎病徵，應與動物保持距離。

3. 如對寵物情況有任何疑問，請向獸醫尋求專業意見。

最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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