【防疫措施】深水埗區疑現隱形傳播鏈　政府區內增設8檢測點籲市民願檢盡檢

▲ 政府呼籲在相關區域居住和工作、有感染風險的人士盡快進行檢測。（陳靜儀攝）

因應深水埗區內數個區域，包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等懷疑出現隱形傳播鏈，社區傳播風險較高，政府明日（19日）起增設檢測點，呼籲在相關區域居住和工作、有感染風險的人士盡快進行檢測。

未來數天，深水埗區內合共有8個檢測點，開放予區內居民和於該區工作的人士接受免費檢測服務，包括進行強制檢測及「願檢盡檢」。各檢測點的詳情如下：

社區檢測中心

白田社區會堂（白雲街白田社區綜合大樓地下）（上午8時至晚上8時）

流動採樣站

大坑東社區中心（上午10時至晚上8時）

深水埗楓樹街遊樂場（長沙灣道及楓樹街交界）（上午8時至晚上8時）

麗閣社區會堂（上午10時至晚上8時）

長沙灣遊樂場（近港鐵長沙灣站B出口）（上午10時至晚上8時）

長沙灣體育館（近興華街）（上午9時至晚上9時）

荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）（上午9時至晚上9時）

保安道遊樂場（近李鄭屋邨）（1月19日：上午10時至晚上9時；1月20至21日：上午9時至晚上9時）

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

