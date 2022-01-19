【新冠肺炎】中大學者研20分鐘快速檢測套裝　人人檢測如開「上帝視覺」

▲ 中大學者研發20分鐘快速檢測套裝。（梁偉榮攝）

民政事務總署早前宣布，將向有需要市民派發30萬套香港研發的新冠肺炎快速測試套裝，負責研發的中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾指，快速測試可讓全民日常檢測，就如開啟「上帝視角」，能盡早將確診者找出，亦可令自己安心，「我見婆婆前都會做一次快速檢測，用20分鐘時間換個安心。」該快速測試套裝早於去年在養和醫院及社區試用，Ct值30以下的檢測準確率達99%。

招彥燾現時每月可產千萬套快速測試套裝，惟主要銷售對象為美國，今次應政府要求預留30萬套供本港使用，如未來有需要，亦可預留每月30萬套的產量，供本港使用。

疫情「清零論」和「共存論」一直爭持不下，但無論如何，檢測仍是對抗疫情的重要武器，中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾在疫情前已在研究各種病毒檢測設備，疫情出現後便開始研發相關檢測設備，並於去年進行逾2萬次檢測試驗，結果顯示，Ct值30以下的檢測準確率達99%。招彥燾認為，人人均希望擁有「上帝視覺」，一眼便看出誰是確診者，而快速檢測便是最接近「上帝視覺」的手段。

現時快速測試套裝主要售於美國，以配合當地「共存」防疫政策，「其實好方便，我自己每日都做，由其是見婆婆前，主要是不想感染她，要保護她。」

招彥燾憶述，由於曾在社區協助找到確診患者，政府最近希望採購快速測試套裝，「當政府問我有沒有現貨供應，我們立即將30萬庫存交給政府。」他強調，是次交易是用百元以下的成本價出售快速測試套裝，不求利潤，「這批貨很容易以幾倍價錢賣到海外」。

快速測試套裝包含採樣捧、測試溶液、檢測棒及說明書等，市民只需將採樣棒伸進鼻腔約2.5厘米左右，沿鼻腔內壁打5個大圈，左右鼻腔同各採樣一次。然後，將採樣棒放進溶液中，攪動20次，再將3滴溶液滴入檢測棒「S」位置，20分鐘後讀取結果。在「C」區出現一條紅線即陰性，在「C」及「T」區出現共兩條紅線，即為陽性。

招彥燾表示，快速測試套裝上印有熱電話，如市民檢測後發現結果為陽性，可致電熱聯絡。檢測中心將派員上門，進行免費的第二次檢測，確保結果準確。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳梓蔚