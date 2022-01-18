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新丁梁熙提急切質詢獲批　要求立即改善竹篙灣管理

政治 22:25 2022/01/18

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梁熙的急切質詢獲批准在明天會議提出。（民建聯Facebook）

新一屆立法會剛開鑼，明天的立法會會議，將首次處理議員的口頭質詢、議案等。其中，議會新丁、民建聯梁熙，更獲准提出急切質詢，打尖成為第一位提質詢的議員。

立法會主席梁君彥在上屆議會中，甚少批准急切質詢，但今屆就迅速開齋。梁熙稱，一直留意議會操作、規則，形容今次是「膽粗粗」提出急切質詢，而他也知道，梁君彥過去不常批准提出急切質詢，所以今次都感到好意外。

他強調，所提的議題緊急，因為接收到大量有關竹篙灣的個案，加上早前有女保安員確診，認為要關注竹篙灣的管理，以及預防感染措施。

他又透露，收到的求助個案內容過分，包括有檢疫人士洗澡期間爆水喉，致電熱綫又沒有反應，最終導致二級灼傷，直言竹篙灣內的維修、熱綫等方面，都有改善空間。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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