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【倉鼠染疫】漁護署「收鼠」不作賠償　主人須簽同意書無權過問倉鼠下場

社會 22:39 2022/01/18

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漁護署強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠，應交予署方作人道處理。(資料圖片)

鑑於銅鑼灣寵物店有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁農自然護理署宣布一系列預防措施，包括強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠，應交予署方作人道處理，並設立熱線電話2691 2269供市民查詢接收倉鼠安排。TOPick記者以寵物主人身份致電熱線，接聽職員指，署方不設上門收倉鼠服務，市民可於明早9時起，親身到位於沙田的新界南動物管理中心交倉鼠，並要簽署棄養同意書，而政府不會作出賠償，「好坦白講短時間內(倉鼠)會人道處理，可以諗清楚先。」

接聽的職員表示，明日早上9時起署方會開始接收倉鼠，主人要親身帶同倉鼠，到沙田多石徑11號新界南動物管理中心交收，同時要簽署文件同意棄養，倉鼠「下場」如何主人無權過問，同時政府亦不會賠償。職員又提醒指署方只是以行政措施接收倉鼠，並非引用法例充公，故建議「諗清楚先，因為好坦白講短時間內(倉鼠)會人道處理」。

中心會由早上9時起運作至中午12時；以及下午1時至4時，平日及假日均會運作。職員又說，署方不設上門收倉鼠服務，建議市民可以「人道、穩定的方法」，安全妥善帶同倉鼠到中心。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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