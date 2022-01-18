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【新冠肺炎】許樹昌籲勿近距離接觸家中倉鼠　憂有市民棄於垃圾箱再惹街上老鼠

社會 22:31 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

許樹昌籲勿近距離接觸家中倉鼠，憂有市民棄於垃圾箱再惹街上老鼠

本港疑爆出全球首宗寵物倉鼠傳染人類個案，漁護署鎖定去年12月22日至今兩批共2,000隻由荷蘭進口的倉鼠及小動物須人道毀滅，強烈建議飼養這批倉鼠的市民聯絡署方。港府專家顧問許樹昌表示，如有關主人不捨交出倉鼠，亦不應與牠近距離接觸，如親吻，或將其帶出街外及棄置於垃圾桶，擔心會傳染街上老鼠。

許樹昌認為，銅鑼灣Little Boss寵物店出現倉鼠傳人機會大，因該店存有數百隻倉鼠，而相關倉鼠進口時並沒有進行檢測，該女店員亦沒到過高危地方；他又提到，大學一直利用鼠類做新冠肺炎研究，得知相關鼠類十分容易感染病毒，而在感染病毒後均會將其殺滅，又指相等於1997年時的禽流感，當時亦是撲殺大量活雞，是次情況亦難以將2,000多隻倉鼠逐隻隔離檢疫，故贊成人道毀滅共2,000隻倉鼠。

對於本港今再現源頭不明個案，他認為當局首要是將該個案與現有個案進行基因比對，如能盡快將個案的密切接觸者送檢，料未必會惹起社區爆發，又估計新年前將本地感染個案清零機會微。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：鄧凱文

 

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