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【新冠肺炎】仁濟醫院79歲外科男病人初步確診　今做大腸內窺鏡檢查致2醫護1病人須檢疫　

社會 22:45 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

仁濟醫院79歲外科男病人初步確診，今進行大腸內窺鏡檢查致2醫護1病人須檢疫　

仁濟醫院今（18日）表示，一名79歲外科男病人，獲安排今日上午入院進行大腸內窺鏡檢查，其後病人入院篩查的樣本核酸檢測初步呈陽性；病人現時於隔離病房接受治理，暫時有一名負責內窺鏡檢查的外科醫生及一名護士在病人未及時戴上護目裝備而初步被列為密切接觸者，另一名曾與該名病人身處同一房間的病人，亦被初步列為密切接觸者。
 
院方續指，有關病房已暫停接收新症，會安排病房內其他病人及職員進行檢測，並會徹底清潔有關範圍。院方再次提醒醫護人員，在社區存在隱形傳播鏈之際，必須提高警覺，為病人進行高風險程序或當病人未能佩戴口罩時，亦應佩戴合適的個人防護裝備。
 
院方亦會繼續進行接觸追蹤，並會與衞生防護中心保持聯繫跟進事件。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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