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【封區檢測】東涌映灣園一期賞濤軒第1座及美孚新邨第三期百老滙街72-74號完成檢測　無發現陽性檢測個案

社會 09:31 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

美孚新邨百老匯街74號。 居民陸續登記並進行檢測。（ 陳靜儀攝）

政府昨晚因應2宗分別曾在東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第1座、荔枝角美孚新邨第三期百老滙街72-74號居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，均沒有發現陽性檢測個案。

東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第1座，截至今日凌晨１時，約865名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約375戶，當中約55戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

荔枝角美孚新邨第三期百老滙街72-74號，截至今日凌晨零時，約370名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約130戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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