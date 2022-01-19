【特首選舉】「藍營KOL」冼國林首名宣布參選特首　 政圈料難以取得足夠提名票「入閘」

特首選舉3月27日舉行，建制派「KOL」冼國林今日宣布參選，是首名公開表態參選的人。不過，政界普遍相信，冼國林難以取得188名選委提名，料很大機會不能「入閘」。

他今早10時在Youtube上載競選宣言，以「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」為口號，強調今次參選並非為增加知名度，又指香港要在未來5年作出重大改變。值得一提的是，他今次的影片與他之前上載的其他影片一樣，均以簡體中文作為字幕。

冼國林表明，希望大刀闊斧改善民生問題，包括房屋、醫療、教育及社會福利等，同時要「固舊揚新」、全力發展經濟，希望開拓創科和金融版塊發展。

他提到自己曾在多個行業打拼，累積不同工作經驗和專業知識，包括法律、金融財經、房地產、影視製作等，希望協助中央將香港打造成國際金融創科中心。又強調不會主張「仇富」或互相歧視。

冼國林強調自己「貼地氣、近民意」，又指希望以「全民參與」方式制定政策，未來會分階段在網站上載政綱，歡迎市民和選民提供意見，經考慮可行後後有機會收納在其最後政綱。

他又透露，其競選團隊成員除了有來自不同界別的專業人士外，亦有家庭主婦、學生和新畢業生，又明言：「我的支持者就是真心為香港的每一位香港市民——只要你是為香港的，你就是我的支持者。」

本身是葉問之子葉準徒弟的冼國林，出身自基層家庭，小時候一家7口住在「劏房」，曾任銀行業及借貸業，在行內有「貸神」之稱，離開銀行業赴英國攻讀法律，回港後推動拍攝《葉問》系列電影。他在2019年開設「冼師傅講場」談論時政，至今有15.5萬人訂閱。

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記者：胡偉明