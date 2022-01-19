【新冠肺炎】陳肇始：已有市民致電漁護署交出倉鼠　竹篙灣檢疫中心人手增至1,000人

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（曾耀輝攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，由於須檢疫人士數目近日大幅上升，當中有個別人士在檢疫期完結前，因仍未接受檢測而需要延遲離開，對受影響人士表示抱歉，並已加強竹篙灣檢疫中心人手，由600人增加至1,000人。

陳肇始今日出席立法會回應急切質詢時表示，關注早前有2名保安員染疫，強調政府重視檢疫中心內的防疫工作，工作人員會配戴合適防護裝備，並會列為高風險人員，須完成接種兩劑疫苗，同時每兩日接受一次檢測。

實政圓桌立法會議員田北辰關注，政府僅「強烈建議」市民交出倉鼠作人道毀滅，而並非強制的做法「不湯不水」。陳肇始回應：「（的確）有法律手段可以強制，但市民對現在整體疫情有一份責任，亦已經有市民致電漁護署交出他們的倉鼠。」

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記者：胡偉明