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【財政預算案】今年會否再派消費券？　陳茂波：持開放態度

政治 12:47 2022/01/19

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財政司司長陳茂波。（曾耀輝攝）

財政預算案下月23日發表，今年會否再次派發消費券，備受關注。財政司司長陳茂波表示，社會對去年消費券計劃十分正面，對今年會否再派消費券持開放態度、動態評估，現階段會多聽意見再作考量。

陳茂波今日在立法會回應議員質詢，多名民建聯、經民聯和自由黨議員表示，希望政府再派至少5,000元消費券。陳茂波回應時均未有表態，提到去年消費券計劃成功帶動經濟，但同時指出鑑於資源始終有限，再推出消費券或類似涉及大量公帑措施時，特區政府必須作審慎及通盤考慮。

陳茂波表示，截至去年12月31日，已有630萬人領取消費券，涉及金額約300億元。他續指，社會上有聲音質疑金額太巨大，建議應更聚焦在有需要群體；但同時亦有人指出，疫情影響各個階層，故需要消費券促進經濟復甦。

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記者：胡偉明

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