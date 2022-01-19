【新冠肺炎】立法會通過授權立法會主席　即日起至今年底可召開遙距會議

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會今日通過兩項議案，授權立法會主席或委員會主席，即日起至今年12月31日期間，在指明事件或事故下召開遙距會議。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，立法會會議涉及社會經濟民生發展，今次決議案可確保在疫情嚴重或人爲騷亂下，立法會的憲制職能不受影響。他又關注，日後透過遙距開會時的網絡穩定性及可靠性，建議秘書處在Zoom以外，可同時考慮使用國企所開發及管理的程式。

新民黨選委會界別議員黎棟國亦關注網絡穩定性問題，又建議秘書處稍後舉行模擬遙距會議，預視未來可能發生的技術問題。

有關議案最終獲「選委會界別」及「功能界別、地方直選」兩部分議員，分別以過半數贊成下通過。

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記者：胡偉明