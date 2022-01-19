【叱咤樂壇】叱咤生力軍音樂會獨欠環球歌手　疑環球不滿Gin Lee＋AGA捧蛋而杯葛

商台昨晚（18日）於社交平台公佈「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」的演出陣容，包括：193、ANSONBEAN、before the night ends、Fatboy、Lokman、MC $oho & KidNey、 MC張天賦、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。演出名單當中唯獨欠缺當晚獲獎的環球歌手曾比特（Mike）、組合PIX3L與石山街，隨即引起樂迷留言追問原因，而有傳是環球拉隊杯葛！

環球不滿女歌手捧蛋？

Mike奪得男生力軍銅獎、石山街與P1X3L分奪叱咤生力軍金獎與銅獎，成績相當不錯，唱片公司照道理也應該安排歌手現身該音樂會，但有傳環球三位女歌手江海迦（Aga）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（Jace）未能奪叱咤十大、女歌手獎三甲不入而成為導火線，導致發起杯葛商台。

其中Gin Lee的歌曲《日出時讓街燈安睡》（feat. 張學友）奪多個歌曲排行榜冠軍歌，但就未能成為打入「叱咤903專業推介」，莫非也因此惹怒環球？

商台一方回覆傳媒時指入圍叱咤樂壇生力軍的歌手均獲邀出席，商台發言人又稱環球指旗下歌手未能出席音樂會。

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網民：點解冇P1X3L嘅？

商台昨晚於社交平台公佈音樂會演出陣容、時間、地點，不少網民就於帖文內留言追問：「P1X3L 點解冇咗嘅？」、「點解無P1X3L, 石山街」、「無曾比特有D失望！」、「環球冇晒，係咪反咗枱？」，也有網民標記了環球娛樂網誌的Instagram帳號再寫道：「點解唔比自己親生仔女上 呢個機會好難得 唔通淨係上tvb？」不過環球唱片至今未就事件作回應。

由吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）組成的P1X3L已屬「再度缺席」，他們更曾因未有出席叱咤頒獎禮記招而在網上「放負」而引起迴響。三子接受TOPick訪問時澄清公司很愛錫他們，也未有想過因事件而成焦點，Phoebus表示三子當時真的是抒發心情。