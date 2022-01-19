【東張西望】將軍澳男子幼園前自慰隨處便溺　遭踢爆後應承以後不再做

▲ 將軍澳厚德邨有一名男子經常在公園自慰。

光天化日之下作出猥褻行為，實令人不安。將軍澳厚德邨近日有一名怪漢，經常在一所幼稚園外的公園長櫈當眾自慰，經過的幼稚園學生、家長，還有其他街坊都紛紛斥責怪漢行為異常，甚至會隨處便溺。

無綫節目《東張西望》近日接到市民報料，指將軍澳厚德邨出現一名怪漢，經常於坐在公園長櫈做出不雅舉動，節目主持吳幸美視察當日，早上7時許在邨內開始等候，只見有不少幼稚園生上學，還有上班的街坊、清潔工等，人來人往。

有家長受訪表示，見到怪漢就覺得害怕，敢怒不敢言，「見到即刻走」。另一名家長則指，怪漢的行為很差勁，特別是在幼稚園門口做出自慰行為，「私人嘢應該返屋企做」。有街坊則表示，見過怪漢隨處小便，曾出言指責。

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兩度自慰

直至8時許，節目組終於見到街坊所指的怪漢，他身穿間條裇衫、背心羽絨外套、踢住拖鞋，看似與普通街坊無異。不過，他左顧右盼了一會後，突然抬高腿部，並將一隻手移向胯下兩腿之間郁動，明顯就是作出猥褻自慰的行為，完事後抽了一根煙，不久又再做一次自慰動作。吳幸美上前質問，

你係咪做不雅動作？ 知唔知犯法？

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無業曾看精神科

怪漢對於猥褻行為被撞破，不覺是一回事，當他面對提問，沒有驚惶失措，亦沒有逃跑，但神情恍惚，只以單字單句回應指，知道自己做錯及犯法。怪漢自稱無兒無女，在附近公屋獨居，以前任職清潔工，但已無業一年多，而且以往有求醫服食精神科藥物。吳幸美最後要求怪漢改過，

你知唔知會嚇親小朋友？以後會唔會咁做？知唔知我哋可以報警？你會應承我哋啲咩？

怪漢亦回應指，「我應承以後唔好做。」

香港社區組織協會社區組織幹事院淑茵指出，香港有很多隱蔽展者對自己的行為沒有太多認知，個案行為屬典型隱蔽長者，需要醫療協助及社區的輔導支援。

在節目組採訪當日，厚德邨的幼稚園職員就怪漢自慰一事報案，警方於1月7日在邨內拘捕一名58歲本地男子，涉嫌破壞公眾體統，男子現正被扣留調查。

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責任編輯︰王明芳