【倉鼠染疫】袁國勇：人道毀滅是唯一選擇　寵物店業界計劃要求政府賠償

▲ 袁國勇：人道毀滅是唯一選擇。（資料圖片）

漁護署昨日表示，因應有確診人士工作的寵物店有倉鼠同告染疫，其後在店面及倉庫的環境樣本均驗出新冠病毒，所以會將銅鑼灣渣甸街Little Boss及大埔倉庫的全部動物作人道毀滅。此外，全港有供售倉鼠店舖需要暫停營業，店內所有倉鼠須人道毀滅，對倉鼠以外動物，亦會作檢測，直至呈陰性，才可以恢復營業（詳情即看【下一頁】）。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目表示，倉鼠一般被用作實驗用途，容易感染新冠病毒，人道毀滅是慣常做法，又指若雞場爆發禽流感疫情，場內活雞也要人道毀滅。他認為由倉鼠將病毒傳染人的機會高，估計去年12月22日批次的倉鼠，在荷蘭運抵香港前已經帶有病毒，到港後污染倉庫及寵物店，確診店員接觸帶病毒倉鼠的飛沫及糞便後受到感染。

許樹昌又表示，在公共衛生考慮下，不能每天為倉鼠進行檢測，加上Delta變種病毒會導致嚴重併發症，人道毀滅所有倉鼠是適合的決定，又認爲日後本港進口細小動物前，需要求先進行檢測。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日指，憂慮倉鼠出現新變異病毒，認為人道毀滅倉鼠決定果斷明智（詳情即看【下一頁】）。袁國勇今日在另一個電台節目表示，涉事寵物店再有顧客染疫，認為倉鼠之間已出現隱性傳播鏈，病毒量多到足以傳染人類，該批進口倉鼠可能在荷蘭感染，亦有機會在抵港時被感染，為避免疫情擴大，將倉鼠全數人道毀滅是唯一選擇。

袁國勇指，漁護署表示沒能力及資源將倉鼠有效隔離、甚至為牠們每日檢測，因此要作出不受歡迎的決定，又指自己已收到恐嚇電郵，希望市民諒解當局的決定。他又稱，今次事件中倉鼠原本可以避免人道毁滅，惟港新冠疫苗接種率低，據過往疫情經驗，只要有一宗感染個案走出社區引發超級傳播，便有機會造成過百名長者染疫身亡，因此在動物及人類生命之間要作出取捨。

寵物店業界計劃要求政府賠償

香港寵物業商會副會長陳雅芝在一個電台節目批評，政府在未找到感染源頭及為其他寵物店倉鼠檢測前，就倉促決定人道毀滅倉鼠，令業界感到傷感及遺憾。她指，本港大部分倉鼠來自荷蘭，被驗出環境樣本對病毒呈陽性的倉庫，佔全港近一半的倉鼠供應。

現時全港寵物店要停業，未知何時復業，加上當局將禁止細小動物進口，令業界失去生存空間，陳雅芝指業界計劃要求政府賠償。

有組織接獲逾30宗棄養查詢，領養者被家人要求須即日送走倉鼠（詳情即看【下一頁】）。



香港倉鼠關注協會在同一電台節目表示，協會昨日已收到120宗查詢，當中一半表示計劃棄養。協會建議倉鼠主人應先觀察倉鼠的健康狀況，可先預約獸醫幫倉鼠做檢測，安排家中較通風但溫暖的位置供倉鼠隔離，如倉鼠在一兩星期仍沒有出現上呼吸道感染徵狀，可以放心；就算有上呼吸道感染徵狀都可以醫治，毋須急於棄養。

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責任編輯：李榮忠