【米芝蓮2022】最新「摘星」本地食肆出爐　9間新上榜奪一星包括「家全七福酒家」及「甬府」【內附名單】

▲ 本地最新米芝蓮星級食肆出爐。（米芝蓮官網圖片）

2022年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（19日）出爐，名單收錄了86間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有9間為新上榜，包括位於灣仔的中菜館家全七福酒家及江浙菜甬府等。

早前率先公佈的「必比登推介」名單，59間香港食肆入選當中7間新上榜，包括陳勤記鹵鵝飯店、大圍小館等，詳情即看【下一頁】。

2022《香港澳門米芝蓮指南》59間餐廳奪得一星，當中52間為本地餐廳：

Belon（新上榜）

Chaat（新上榜）

Hansik Goo（新上榜）

鑄‧鐵板燒（新上榜）

Mono（新上榜）

家全七福（新上榜）

Sushi Wadatsumi（新上榜）

Whey（新上榜）

甬府（新上榜）

Aaharn

日本與阿根廷菜式Andō

Arcane

Beefbar

Duddell's都爹利會館

主打法國菜色的Épure

福臨門（灣仔）

富豪（新上榜）

Gaddi's吉地士

何洪記（銅鑼灣）

御寶軒（尖沙咀）

蘇浙滙（灣仔）

甘牌燒鵝

留園雅敘

六福菜館

Louise

萬豪金殿

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣（旺角）

New Punjab Club

彭慶記

珀翠

Roganic

潤

Ryota Kappou Modern

香宮

嘉麟樓

夏宮

鮨‧齋藤

Takumi by Daisuke Mori

The Araki

大班樓

Tosca di Angelo

Vea

新榮記

Yardbird

一樂燒鵝

逸東軒

夜上海（尖沙咀）

Zest by Konishi

浙江軒

瑞兆

麗軒（澳門）

8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（澳門）

Pearl Dragon玥龍軒（澳門）

大廚（澳門）

永利宮（澳門）

帝影樓（澳門）

紫逸軒（澳門）

2022《香港澳門米芝蓮指南》17間餐廳奪得二星：

Octavium（一星升二星）

欣圖軒（一星升二星）

Amber

Arbor

Bo lnnovation

Écriture

L'Envol

新同樂

旅

Tate

天龍軒

營致會館

杜卡斯（澳門）

風味居（澳門）

泓（澳門）

川江月（澳門）

永利軒（澳門）

2022《香港澳門米芝蓮指南》10間餐廳奪得三星：

Caprice

Forum富臨飯店

L'Atelier de Joël Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

志魂

唐閣

譽瓏軒（澳門）

天巢法國餐廳（澳門）

8餐廳（澳門）

米芝蓮綠星餐廳：

Roganic

澳門旅遊學校教學餐廳（澳門）

最新熱門影片：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜