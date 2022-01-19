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【米芝蓮2022】最新「摘星」本地食肆出爐　9間新上榜奪一星包括「家全七福酒家」及「甬府」【內附名單】

社會 16:09 2022/01/19

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本地最新米芝蓮星級食肆出爐。（米芝蓮官網圖片）

2022年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（19日）出爐，名單收錄了86間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有9間為新上榜，包括位於灣仔的中菜館家全七福酒家及江浙菜甬府等。

早前率先公佈的「必比登推介」名單，59間香港食肆入選當中7間新上榜，包括陳勤記鹵鵝飯店、大圍小館等，詳情即看【下一頁】

2022《香港澳門米芝蓮指南》59間餐廳奪得一星，當中52間為本地餐廳：

  • Belon（新上榜）
  • Chaat（新上榜）
  • Hansik Goo（新上榜）
  • 鑄‧鐵板燒（新上榜）
  • Mono（新上榜）
  • 家全七福（新上榜）
  • Sushi Wadatsumi（新上榜）
  • Whey（新上榜）
  • 甬府（新上榜）
  • Aaharn
  • 日本與阿根廷菜式Andō
  • Arcane
  • Beefbar
  • Duddell's都爹利會館
  • 主打法國菜色的Épure
  • 福臨門（灣仔）
  • 富豪（新上榜）
  • Gaddi's吉地士
  • 何洪記（銅鑼灣）
  • 御寶軒（尖沙咀）
  • 蘇浙滙（灣仔）
  • 甘牌燒鵝
  • 留園雅敘
  • 六福菜館
  • Louise
  • 萬豪金殿
  • 文華廳
  • 文華扒房+酒吧
  • 明閣（旺角）
  • New Punjab Club
  • 彭慶記
  • 珀翠
  • Roganic
  • Ryota Kappou Modern
  • 香宮
  • 嘉麟樓
  • 夏宮
  • 鮨‧齋藤
  • Takumi by Daisuke Mori
  • The Araki
  • 大班樓
  • Tosca di Angelo
  • Vea
  • 新榮記
  • Yardbird
  • 一樂燒鵝
  • 逸東軒
  • 夜上海（尖沙咀）
  • Zest by Konishi
  • 浙江軒
  • 瑞兆
  • 麗軒（澳門）
  • 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（澳門）
  • Pearl Dragon玥龍軒（澳門）
  • 大廚（澳門）
  • 永利宮（澳門）
  • 帝影樓（澳門）
  • 紫逸軒（澳門）

2022《香港澳門米芝蓮指南》17間餐廳奪得二星：

  • Octavium（一星升二星）
  • 欣圖軒（一星升二星）
  • Amber
  • Arbor
  • Bo lnnovation
  • Écriture
  • L'Envol
  • 新同樂
  • Tate
  • 天龍軒
  • 營致會館
  • 杜卡斯（澳門）
  • 風味居（澳門）
  • 泓（澳門）
  • 川江月（澳門）
  • 永利軒（澳門）

2022《香港澳門米芝蓮指南》10間餐廳奪得三星：

  • Caprice
  • Forum富臨飯店
  • L'Atelier de Joël Robuchon
  • 龍景軒
  • 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana
  • 志魂
  • 唐閣
  • 譽瓏軒（澳門）
  • 天巢法國餐廳（澳門）
  • 8餐廳（澳門）

米芝蓮綠星餐廳：

  • Roganic
  • 澳門旅遊學校教學餐廳（澳門）

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記者：陳麗娜

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