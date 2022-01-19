【米芝蓮2022】最新「摘星」本地食肆出爐 9間新上榜奪一星包括「家全七福酒家」及「甬府」【內附名單】
社會 16:09 2022/01/19
2022年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（19日）出爐，名單收錄了86間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有9間為新上榜，包括位於灣仔的中菜館家全七福酒家及江浙菜甬府等。
早前率先公佈的「必比登推介」名單，59間香港食肆入選當中7間新上榜，包括陳勤記鹵鵝飯店、大圍小館等，詳情即看【下一頁】。
2022《香港澳門米芝蓮指南》59間餐廳奪得一星，當中52間為本地餐廳：
- Belon（新上榜）
- Chaat（新上榜）
- Hansik Goo（新上榜）
- 鑄‧鐵板燒（新上榜）
- Mono（新上榜）
- 家全七福（新上榜）
- Sushi Wadatsumi（新上榜）
- Whey（新上榜）
- 甬府（新上榜）
- Aaharn
- 日本與阿根廷菜式Andō
- Arcane
- Beefbar
- Duddell's都爹利會館
- 主打法國菜色的Épure
- 福臨門（灣仔）
- 富豪（新上榜）
- Gaddi's吉地士
- 何洪記（銅鑼灣）
- 御寶軒（尖沙咀）
- 蘇浙滙（灣仔）
- 甘牌燒鵝
- 留園雅敘
- 六福菜館
- Louise
- 萬豪金殿
- 文華廳
- 文華扒房+酒吧
- 明閣（旺角）
- New Punjab Club
- 彭慶記
- 珀翠
- Roganic
- 潤
- Ryota Kappou Modern
- 香宮
- 嘉麟樓
- 夏宮
- 鮨‧齋藤
- Takumi by Daisuke Mori
- The Araki
- 大班樓
- Tosca di Angelo
- Vea
- 新榮記
- Yardbird
- 一樂燒鵝
- 逸東軒
- 夜上海（尖沙咀）
- Zest by Konishi
- 浙江軒
- 瑞兆
- 麗軒（澳門）
- 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（澳門）
- Pearl Dragon玥龍軒（澳門）
- 大廚（澳門）
- 永利宮（澳門）
- 帝影樓（澳門）
- 紫逸軒（澳門）
2022《香港澳門米芝蓮指南》17間餐廳奪得二星：
- Octavium（一星升二星）
- 欣圖軒（一星升二星）
- Amber
- Arbor
- Bo lnnovation
- Écriture
- L'Envol
- 新同樂
- 旅
- Tate
- 天龍軒
- 營致會館
- 杜卡斯（澳門）
- 風味居（澳門）
- 泓（澳門）
- 川江月（澳門）
- 永利軒（澳門）
2022《香港澳門米芝蓮指南》10間餐廳奪得三星：
- Caprice
- Forum富臨飯店
- L'Atelier de Joël Robuchon
- 龍景軒
- 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana
- 志魂
- 唐閣
- 譽瓏軒（澳門）
- 天巢法國餐廳（澳門）
- 8餐廳（澳門）
米芝蓮綠星餐廳：
- Roganic
- 澳門旅遊學校教學餐廳（澳門）
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記者：陳麗娜