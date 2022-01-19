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【李嘉欣出院】與死神搏鬥48小時出院　李嘉欣休養數日狀態大勇與友人飯聚

娛樂 11:04 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

與死神搏鬥48小時出院，李嘉欣休養數日狀態大勇與友人飯聚。

「大美人」李嘉欣上周六（1月15日）在社交平台自爆入院ICU，並指自己與死神搏鬥了48小時，以「執返條命」來形容。出院後經歷數日休養，李嘉欣在昨晚（18日）「復出」，與胞姊和友人一起吃飯聚會。

李嘉欣在昨晚（1月18日）轉發友人的限時動態，照片中除了她和友人外，還有李嘉欣的胞姊李嘉明，捧著蛋糕的嘉欣對著鏡頭微笑，略施脂粉的她非常精神，面色紅潤。

身旁的友徐與李嘉明面色明顯泛紅，相信二人小酎了數杯，估計剛出院不久的嘉欣則滴酒不沾。

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【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利

於上周六（1月15日），李嘉欣在社交平台透露自己進了ICU，上載了自己躺在病床上的照片，她形容自己「執返條命」，相信病情不輕，但她未有寫明自己入院的原因。

之後嘉欣透過工作人員回覆傳媒，透露事件發生於上星期二的凌晨，當時她忽然感到心跳加速和時呼吸困難，而且腳步不穩，於是即聯絡相熟醫生：「結果醫生要我立即到醫院，抵達醫院後，立即被送入ICU搶救。」

上周六李嘉欣自爆留院ICU。（instagram圖片）

【李嘉欣入院】大美人李嘉欣突然入醫院　感謝醫護人員：執返條命

尚幸當時李嘉欣全程保持清醒，她憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」

在ICU搶救了48小時後，李嘉欣終於走出鬼門關，她透露現已回家休養，同時語重心長稱：「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官都受影響。」

（instagram圖片）

最後，大美人苦口婆心稱：「將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體，關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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