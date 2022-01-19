【新冠肺炎】南韓採用輝瑞新冠口服藥　首名服用者2天內症狀好轉暫未傳不良反應

▲ 南韓採用輝瑞新冠口服藥，首名服用者2天內症狀好轉，暫未傳不良反應。

南韓早前向輝瑞藥廠訂購76萬2千人份新冠口服藥Paxlovid，首批約2萬1千人份於13日（上周四）運抵當地，並於14日起投入使用，優先供應給居家治療患者。首批接受治療的9名患者，在服藥後情況好轉，而南韓衛生部門表示，目前未接獲任何不良反應通報。

綜合韓媒報道，目前Paxlovid的供應對象，為65歲以上、免疫能力低下的患者。首批服用Paxlovid的9名患者，全部在家接受治療。

首名服用Paxlovid的患者為住在大田的74歲崔姓男子，他在13日出現咳嗽等症狀，14日上午確診，他在當日晚上8時第一次用藥，至16日中午症狀消失。據報，崔男確診前已接種第3劑疫苗，本身有糖尿病史，4年前曾接受前列腺腫瘤手術，屬高風險族群。

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輝瑞：Paxlovid對Omicron有效

輝瑞藥廠在18日（周二）發表聲明，指Paxlovid對Omicron有效。藥廠為Paxlovid的主要成分Nirmatrelvir進行3項不同實驗，參與實驗的病人每天服用2粒Nirmatrelvir，及1粒抗病毒藥物Ritonavir兩次，整個療程為5天。結果發現藥物抑制Omicron蛋白酶的表現，與針對原始病毒的效果相同。

美國食品藥物管理局（FDA）去年12月批准緊急授權使用Paxlovid，成為全美首款居家治療新冠藥物。

Paxlovid適用於12歲以上，體重不低於40公斤（約88磅），且有高風險發展成重症的患者。該藥只能通過處方獲得，患者宜在確診感染新冠病毒及出現症狀5天內盡快服用，每12小時服用一次，療程持續5天。

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責任編輯：羅嘉欣