【停止面授】兒子游水堂變zoom上網課 DJ媽媽朱薰：游乾水再變埋游電子水

▲ 朱薰分享兒子在zoom上網課的情況。

幼稚園及小學自1月14日開始停止面授，補習學校等提供非正規課程私校，也要暫停相關級別面授課堂至2月7日止。學生重回網課日子，不少明星藝人爸爸媽媽先後社交網站分享子女上網課的情況，「超級奶爸」何基佑指女兒第一次上zoom堂是學習八段錦，而DJ媽媽朱薰則分享兒子游水堂都要變zoom上，更笑言：「游乾水再變埋游電子水！」

朱薰在IG上分享子女上網課的情況，她日前張貼了一張兒子上zoom課的背影相，並留言指，「我諗游泳教練都冇諗過，游水堂都要變zoom」。從相片中可見，其兒子「譚仔」正面對電腦，睇泳手的游泳相片游「電子水」。朱薰更在留言補充指，成件事即刻變得好「in」，並不忘為同學、老師以及各位爸爸媽媽加油，並笑言「游乾水再變埋游電子水！」

朱薰分享的相片吸引大批爸爸留言，有爸媽指學校的體育課都可以上zoom，更有人分享童年經歷指：「我以前學校個體育老師咁多年都喺陸地上面教游水，而家時代進步咗，電子化埋！」更有網民搞笑留言問：「上游水堂做乜唔換衫？」

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也有網民補充指，陸上訓練都是游泳訓練中要一環，能與實體課程互補不足，

其實陸上訓練都係游泳訓練當中重要一環，網課更加可以讓學生對游泳知識、賽例、動作要求更易掌握！實情是網課能互補不足。

至於「超級奶爸」何基佑也在社交網站分享正就讀PN班女兒上網課的情況，他指：「珊娜姐人生第一次Zoom上PN班，估唔到係學八段錦」。從何基佑爸爸分享的相片可見，他安排女兒的書桌放在客廳中央，周圍沒有其他吸引物，上課環境相當寧靜，而女兒也相當專心，跟着耍八段錦。

責任編輯：王明芳