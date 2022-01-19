【特首選舉】王祖藍舅父冼國林跟娛圈關係密切　任陳嘉桓經理人曾挑戰吳京

▲ 王祖藍舅父冼國林宣布參選特首。

KOL兼商人的冼國林在今日（1月19日）宣布參選特首，成為首名公開表態參選者。大眾認識冼國林除了近年他在網上開頻道發表政見外，也因為他與娛樂圈有關係。

眾所周知冼國林是王祖藍的舅父，此外還是亞洲電視前助理副總裁冼偉智的堂兄。如果再「打埋算盤」，王祖藍與陳奕迅是遠房親戚。

【特首選舉】「藍營KOL」冼國林首名宣布參選特首 政圈料難以取得足夠提名票「入閘」

最新影片推介：陳秀珠專訪

涉足娛樂圈投資電影

王祖藍曾表示，在2012年為TVB拍攝《回鄉》節目自揭返家鄉東莞探親時，才知陳奕迅（Eason）算是他的遠房表哥，所以冼國林勉強與陳奕迅算親戚。原來Eason的曾祖母是祖藍的姑婆，打埋算盤冼國林與陳奕迅都是遠親。

同時，冼國林在佛山投資影城，比如《葉問——終極一戰》就在此處拍攝，冼國林亦為此片投資者之一；另外他曾投資《葉問前傳》、《競雄女俠·秋瑾》、《男人唔可以窮》及《我們的6E班》。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾是陳嘉桓經理人

同時，冼國林另一著名身份是武林中人，曾隨劉家良學習洪拳，此外是更是詠春高手，為隨葉問之子葉準習武，即是葉問的徒孫。冼國林收陳嘉桓（Rose）、杜宇航、廖碧兒、和沈良杰（Kitson）等為徙弟，更曾擔任當陳嘉桓經理人。

2011年，徒弟陳嘉桓在橫店跟陳浩民拍戲時發生疑似非禮事件，冼國林跟TVB高層樂易玲其後也有舉行記者會關注事件。

據悉，當年首集《葉問》電影他亦有份參與製作，當年該片上映時更有段小插曲，當時因為吳京在電影宣傳活動時，表示不認識葉問，由此令詠春門人感吳京對詠春宗師不敬，於是冼國林率門人向吳京下戰書，幸好經溝通後知道只是一場誤會，因此和氣收場。