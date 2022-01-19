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【梁天琦出獄】梁天琦凌晨出獄　稱離開鎂光燈焦點並珍惜與家人重聚時間

政治 08:00 2022/01/19

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梁天琦今日刑滿出獄。（資料圖片）

本土民主前線前發言人梁天琦今日（19日）刑滿出獄。據傳媒報道，他被安排於凌晨3時離開服刑的大嶼山石壁監獄。

梁天琦在獲釋後約清晨5時半，在社交網站發出帖文表示已在今晨獲釋，平安返回家人身邊，又透露按法定要求，獲釋後須遵守監管令，會「離開鎂光燈的焦點」，停用社交媒體及謝絕傳媒訪問。
他又稱「睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活」，最後指「衷心感激各位的關懷和愛護。」，其個人社交網站之後關閉。

梁天琦因2016年旺角騷亂案，被裁定暴動及襲警罪成，判監6年。懲教署回覆查詢時說，因應警方的要求和顧及在囚人士的意願和安全，懲教署作出相應措施，安排有關人士在凌晨時段離開。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

遊行集會 梁天琦 本土民主前線 懲教署 旺角

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