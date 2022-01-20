【明星寵物】藝人鄧智堅愛犬上BB班被罰留堂　訓練員一句話點醒教出乖巧柴犬

▲ 曾參演《救妻同學會》的TVB藝人鄧智堅，養有一頭9歲可愛柴犬的，直指寵物龍龍狗是自己的「情緒訓練員」，令他變得更有耐性。

貓狗可愛又乖巧，尤其在疫情期間成為不少人的精神慰藉。曾參演《救妻同學會》的TVB藝人鄧智堅，養有一頭9歲可愛柴犬的，直指寵物龍龍狗是自己的「情緒訓練員」，令他變得更有耐性。一人一狗，不像是主人和寵物，反而更像是一對最佳拍檔。

養有一隻可愛柴犬（龍龍狗）的鄧智堅，原來自小已有養寵物的經驗。「我小時候都有養過狗，但就有一些不太愉快的經歷，像是曾經走失、或家裏環境不適合。」即使如此，快樂的回憶還是佔了絕大多數，才會令他一直念念不忘，在獨立生活後開始做毛孩主人。

「事實是一直都很想養，只是擔心自己沒有時間照料。所以當我搬出來，決定養狗時，也做了很多資料搜集。」他發現柴犬是一種相當獨立的狗，不會過分黐人，正好適合自己的性格和工作模式。「你看牠好像有自己的世界，不會一直找我，很獨立。」邊說邊摸摸身邊的龍龍狗。藝人工作時間不定又偏長，對於獨自飼養寵物更有難度，鄧智堅笑言當初決定養狗時已做好周全考慮。「選擇個性獨立的柴犬之外，我也想好了支援方案，當自己不在港或連續忙碌好幾天時，就拜託父母幫忙照顧。」

▲ 童年時家裏養過西施和曲架，可惜前者走失後者因鄰居投訴不得不送人。圖為鄧智堅小時候與曲架的合照。（被訪者提供）

童年養狗曾失走

父母同樣為愛狗之人，童年時家中就養過一隻西施。「牠是我們家中第一隻狗，但當時爸爸不太懂得管教，對牠比較惡，很多時都用喝止的方法，我想這樣令牠很驚。結果有一次帶牠到公園散步，加上沒有戴上狗繩，就走失了。」鄧智堅說當時自己非常傷心，去了好幾次公園，又在家附近不斷找，始終找不回來。「和那隻狗相處得很開心，但遺憾是當時沒有和牠合照，連想睹物思人也做不到。」

後來鄧爸爸帶了一隻曲架回家，他笑言：「爸爸想彌補我的心靈創傷，沒多久我們便再養另一隻狗。這隻曲架還是BB，比較膽小，也比較嘈，一直在叫，晚上要抱着牠睡才可以。但因為經常叫，被鄰居投訴，所以不得不轉送給別人。」

聽起來，鄧智堅童年時的養狗經歷總是帶着遺憾和無奈。「中間有十多年沒有再養，第三隻狗是近年一點的，前年剛剛走，是一隻小小的貴婦。」

▲ 養有一頭9歲可愛柴犬的演員鄧智堅，更直指寵物龍龍狗是自己的「情緒訓練員」，令他變得更有耐性。（湯致遠攝）

聊起這隻貴婦狗，他用了好幾次聰明來形容。「牠很聰明，又很嗲，雖然細細隻，但卻經常欺負龍龍狗！」原來因為貴婦曾經在山上被野狗咬過，以致後來只要看見比牠大隻的狗，都會很有戒心，立即吠叫。「龍龍狗體形比貴婦大隻，又比較老實，小時候和貴婦一起時，就經常被欺負，這也讓龍龍狗長大後變得不太喜歡和其他狗玩。」

訪問過程中龍龍狗一直表現得冷靜又獨立，乖乖在主人身邊坐下，靜靜看着遠方風景，完全不打擾。鄧智堅笑言別看牠現在這麼冷靜，小時候是頑皮得不得了，是個「破壞王」。

「因為柴犬其實非常固執，你愈叫牠不要咬的，牠一定會咬。而且牠小時候充滿好奇心，加上牙痕，所以幾乎家裏所有東西都被牠咬過。」他舉例：「只要家裏有膠樽，一定會咬到爛；我的襪、底褲統統都會被牠叼走。」

BB狗時期極難教

被龍龍狗弄致暈頭轉向的他，後來請教專業人士。「剛好我有個朋友是狗隻訓練員，我先問他的意見，後來更帶牠一起上堂。」龍龍狗上的是一個BB狗班，當時頑皮好動的牠，更是唯一一隻被罰留堂的「壞學生」。「牠是唯一一隻要留在圍欄中冷靜的狗，因為牠經常冷靜不到。」鄧智堅現在說起也不禁苦笑：「當時很頭痕，心想怎麼辦呢？是不是真的教不好牠呢？但我那位訓練員朋友對我說：『沒有教不好的狗，只有教不好的主人。只要你付出耐心堅持，辛苦幾個月，之後的十幾年你會很舒服。』」

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現在的龍龍狗印證了以上那番說話，問智堅到底是怎樣的訓練竟如此神奇，他卻直言沒甚麼特別：「其實就是不斷重複，然後保持耐性等待牠轉變。叫牠stop，然後讓牠靜止、冷靜，教牠指令，做對時給予獎勵等。」那段日子縱然難捱，但雨過天青後回望，讓他更明白養狗、做狗主人的意義：

我們常以為在訓練狗，其實是在訓練自己。因為很坦白我並不是非常有耐性的人，但因為要教牠，便逼得我需要學習付出額外的耐心。

鄧智堅直言教養龍龍狗，讓自己變得更懂堅持、更有EQ，更有生活規律。「因為每晚要帶牠外出散步，所以無論工作多忙多累，也要保持這個習慣，既是對牠的責任，也間接令自己養成一種規律。」散步以外，龍龍狗更令他變得更溫柔。「因為狗真的像一面鏡，你對牠惡，牠會很緊張，亦會產生惡的表現。譬如就算我看見牠有些行為不乖，我不能立即很惡去喝止，因為會讓牠也不冷靜，從而產生更激動的行為或情緒。」

狗狗像鏡反映主人情緒

作為資深舞台劇演員的他，不時會在家中練習台詞。「在家練習時當然會加入情緒，有時劇情上需要我較激動的表達，牠會馬上有反應；或者我有時用電腦不順時，會發出不耐煩的聲音，牠也會望望我。」說完即壓低嗓音「哎呀！」一聲，本來望向另一邊的龍龍狗果然立即回頭望望主人，見狀的鄧智堅馬上語調一轉，邊溫柔撫摸邊不斷細聲說：「無事無事，Good Boy！」溫馨得旁若無人。

▲ 朋友皆讚龍龍狗乖巧又冷靜，不知道原來小時候也是一隻頑皮小狗。（被訪者提供）

動物的靈性總是讓人感到驚奇又感動，前兩年父母家中養的貴婦狗離開，為了安慰父母，鄧智堅常常帶龍龍狗回家看望。「以前我們吃飯時，貴婦狗愛在凳底一個固定位置看我們，或好奇地聞聞我們在吃甚麼。沒想到那時我帶龍龍狗回家，牠居然replace了那個位置，正正是從前貴婦狗的『專屬位』。」他感慨續道：「當然可能只是一個巧合，但也會想會不會是貴婦走前有交代龍龍狗接力？無論如何，對我們來說一個很窩心的安慰。」

記者：王嵐