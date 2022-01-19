【香港劍神】張家朗男子花劍世界排名升兩位　現為世界第二

▲ 張家朗男子花劍世界排名升兩位，現為世界第二。（資料圖片）

早前，香港「劍神」張家朗繼在東京奧運奪金後，再在花劍世界盃巴黎站封王再創歷史，成為首位贏得世界盃冠軍的香港劍手（詳情即看【下一頁】）。張家朗在奪得花劍世界盃巴黎站冠軍後，男子花劍世界排名升至第二位。

國際劍擊總會公布最新排名，原本世界排名第四、取得172分的張家朗，最新有196分，升上第2位。隊友蔡俊彥由原來的第12位，升上第8。至於世界排名第1的選手，仍然是意大利的福科尼，最新有207分。

今年初張家朗表明以挑戰世界第一為目標，以目前走勢如要成為「世界第一」，最快亦要等到下次國際賽，惟仍要視乎其他對手扣除舊有積分的排名變化。

劍擊世界排名按賽事排名高低計算積分，國際賽事會按級數決定積分及系數。個人世界排名按過去一年世界盃、大獎賽及衛星賽中的最佳5站成績計算，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。

能計算排名積分的國際賽事，級別由高至低包括奧運會、世界錦標賽，各洲際錦標賽，世界巡迴賽事、世界盃、衛星賽等，系數由最高的3分至1分，每項賽事依據排名積分，並乘以賽事系數來計算選手所獲分數。

舉例賽事第1名可獲32分，在系數為1的世界盃取得冠軍可獲32分，但在系數為3奧運會奪冠則可獲96分。而世界排名會在每完成一項賽事後更新，以新賽事的積分取代上季最舊一項賽事的積分。

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責任編輯：李榮忠