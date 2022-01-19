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【奢華品牌】CHANEL推全新22 Bag手袋　3月上架5色誘惑必成搶購目標

休閒消費 11:53 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

今個3月正式上架的CHANEL 22 Bag。（圖片品牌提供）

CHANEL一年數度加價，加上實施一年不可以購買兩個同款手袋的限購令，早已成為不少女士茶餘飯後的話題，但仍然無損CHANEL的銷情，繼品牌的Flat Bag、2.55 Bag和Boy CHANEL Bag全都被列入經典後，今個春夏CHANEL又有新作推出，名為22 Bag於3月面世，誓必成為今個春夏女士們的爭相搶購的終極目標。

22 Bag有5種顏色選擇。（圖片品牌提供）

一直以來，傳統上CHANEL產品的命名都會與數字有關，22 Bag名字除了源於2022年面世外，亦與品牌的香水N°22有著接軌承先啟後的意思。

創作總監Virginie Viard在埋首創作時，以實用性為主，將寬闊的袋身內加入拉鏈小袋，應用上磁石開合和以彈簧鉤固定可拆式口袋，加上CHANEL的招牌細節double chain金屬鏈帶和在真皮上縫上菱格紋，一看就知是系出名門，而且更一口氣還推出黑、白、紫、藍和粉紅5個顏色，女士應該難逃這個手袋的吸引力。

    點擊圖片放大
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22 Bag於3月正式上架，暫時售價未見公佈，但當CHANEL的其他手袋每天都升值的時候，這個全新的手袋或許會索價5萬元或以也說不定，女士們又是大破慳囊的時候了。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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