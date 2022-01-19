【新冠肺炎】國泰貨運站外判鏟車司機初步確診　貨運站5樓工作點、更衣室已獲安排消毒

▲ 國泰貨運站外判鏟車司機初步確診，貨運站5樓、更衣室已獲清潔及消毒。（程志遠攝）

國泰航空今日（19日）表示，旗下貨運站接獲通報，一名外判商員工在於昨晚（18日）初步確診感染新冠肺炎。該名外判商員工最後當值日期為本月18日，當值地點為國泰航空貨運站５樓，為鏟車司機。



國泰稱，為了謹慎起見，相關工作地點、更衣室及停留地方已安排徹底清潔及消毒。所有員工於工作時有佩戴口罩，而外判商亦會於每更工作前徹底消毒及清潔鏟車，強調一直以顧客與員工的健康及安全為首要考慮，並有嚴格的指引提供予外判公司，以確保貨運站員工及使用者的公共衞生安全。



公司續指，管理層將繼續密切監視情況，並確保對貨運站的運作影響減至最低，直至目前，運作一切正常。就是次事件，公司接報後已隨即通報機場管理局及有關當局，並於內聯網知會員工。

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責任編輯：陳麗娜