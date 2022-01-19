【倉鼠感染】染疫Little Boss女顧客丈夫確診　曾於香港仔龍薈用膳

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（19日）在添馬添美道二號政府總部演講廳就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。本港新增16宗確診，包括2宗本地源頭不明、4宗輸入相關、1宗本地相關（即看：下一頁）

銅鑼灣Little Boss寵物店繼23歲女店員（#13047）及一名67歲女顧客（#13059） 確診後，女顧客丈夫今日亦確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者為73歲男士（#13073），居於香港仔嘉隆苑嘉昇閣，曾到香港仔龍薈等用膳。

另有17歲學生初步確診，居於觀塘凱匯，為源頭不明個案，張竹君表示或與倉鼠群組相關。（即看：下一頁）

張竹君指，暫時從交易單據追蹤到約140多名曾與確診女店員接觸的顧客需要檢疫，惟約有10多人用現金付款難以追蹤，呼籲1月7日後曾到銅鑼灣Little Boss光顧的顧客與衞生防護中心聯絡。

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記者：黃小冰